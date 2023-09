Assolto l'ex sindaco di Rivisondoli dall'accusa di peculato e corruzione

Nel corso di una sentenza emessa questa mattina, il Tribunale di Sulmona ha assolto l'ex sindaco di Rivisondoli, Roberto Ciampaglia, insieme a quattro altri imputati, da gravi accuse di peculato e corruzione. Il collegio giudicante, presieduto dal giudice Pierfilippo Mazzagreco, ha concluso che non vi fossero prove sufficienti per sostenere le accuse mosse nei loro confronti.

La vicenda giudiziaria risale al 2019, quando la Giunta Comunale, insieme al responsabile dell'area finanziaria e amministrativa, era stata accusata di aver sottratto 3 mila euro attraverso l'adozione di una delibera che comportava una variazione di bilancio e l'assegnazione di questa somma alla figlia della vigilessa del Comune, affermando che si trattava di un riconoscimento per meriti sportivi. Questo episodio era stato ritenuto un caso di peculato dalla Procura.

Il pubblico ministero Edoardo Mariotti aveva richiesto una pena di 4 anni di reclusione per l'ex assessore e i funzionari coinvolti, mentre per Ciampaglia aveva chiesto una pena di 5 anni, poiché gli veniva contestato anche un altro caso di peculato. Si affermava che Ciampaglia avesse appropriato temporaneamente dei fondi derivanti dalla fornitura di pass per l'accesso a spettacoli estivi, che avevano lo scopo di coprire le spese durante la pandemia da COVID-19.

Tuttavia, durante il processo, l'impianto probatorio presentato dalla Procura non è riuscito a reggere il confronto, portando i giudici a emettere una sentenza di assoluzione, in quanto il fatto non sussiste. Curiosamente, lo stesso pubblico ministero aveva inizialmente richiesto l'assoluzione per l'ipotesi di reato di corruzione a carico di Ciampaglia, sostenendo che avesse assegnato lavori a un'impresa di Guardiagrele in cambio della fornitura di una pianta ornamentale per una società di cui l'ex sindaco era amministratore e socio occulto. Tuttavia, anche quest'accusa è stata respinta, poiché il collegio giudicante ha stabilito che non vi fossero legami, nemmeno occulti, tra Ciampaglia e la suddetta società.