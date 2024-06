Assunzioni Lampo nei Comuni Abruzzesi: Nuove Opportunità con il Concorso Asmel

L'Asmel, Associazione per la sussidiarietà e la modernizzazione degli enti locali, porta avanti un'iniziativa innovativa per le assunzioni nei Comuni abruzzesi, offrendo un processo di reclutamento rapido e efficiente. Il concorso, gestito tramite il portale InPa, coinvolge 250 Comuni abruzzesi associati all'Asmel, tra cui l'ultima aggiunta Castiglione Messer Raimondo.

Il 30 maggio è stato pubblicato sul portale InPa un avviso di selezione unica per la formazione di elenchi di idonei alle assunzioni a tempo indeterminato e determinato. Questa iniziativa, già adottata con successo in altri Comuni italiani, consente di concludere le assunzioni in soli cinque settimane, riducendo notevolmente i tempi di attesa.

Sono richiesti 37 profili professionali, che spaziano dai laureati ai diplomati e agli operai specializzati. Il procedimento prevede una sola prova selettiva per gli iscritti negli elenchi, rendendo il processo di selezione rapido ed efficace.

Tra i Comuni abruzzesi coinvolti vi sono Giulianova, Silvi, Roseto degli Abruzzi, Ortona, Pianella, Scafa, Pizzoli, Tornimparte e, tra le ultime adesioni, Castiglione Messer Raimondo.

Le candidature apriranno il 10 giugno alle ore 12 e chiuderanno il 25 giugno sempre alle ore 12. I candidati idonei avranno l'opportunità di entrare negli elenchi e partecipare agli avvisi di interpello, consentendo loro di essere direttamente chiamati per le assunzioni.