Assunzioni McDonald’s Teramo 2023

Le attività da svolgere sono le seguenti:

– In Cucina: Come membro del team in cucina, avrai il compito di preparare i prodotti e soddisfare le richieste dei clienti in stretta collaborazione con i tuoi colleghi. La tua contribuzione sarà essenziale per garantire prodotti di alta qualità e un servizio efficiente.

– In Sala: Nella zona sala, avrai l’importante ruolo di accogliere i clienti con cortesia e professionalità, aiutandoli nella scelta tra i vari menù disponibili. La tua gentilezza e la tua conoscenza dei prodotti contribuiranno a creare un’esperienza positiva per i clienti.