Attacco a Lione: Fabio Grosso Ferito da Sassate a Marsiglia

Un gravissimo episodio ha sconvolto l'ambiente calcistico prima della partita di Ligue 1 tra Marsiglia e Lione, con il tecnico pescarese del Lione, Fabio Grosso, che è stato vittima di un brutale attacco da parte degli ultras locali. La partita è ora a rischio di rinvio a causa dell'incidente.

L'incidente ha avuto luogo poco prima dell'importante match quando il pullman della squadra di Fabio Grosso è stato oggetto di un attacco da parte dei tifosi del Marsiglia, noto per il suo acerrimo antagonismo con il Lione. Durante l'arrivo del pullman ospite, i tifosi del Marsiglia hanno iniziato a lanciare sassi contro i vetri del veicolo, causando la rottura del vetro del posto di Fabio Grosso.

L'allenatore e ex calciatore, originario di Pescara, è stato colpito da un vetro rotto, riportando lesioni al viso e al cuoio capelluto. Il suo vice, Raffaele Longo, avrebbe subito una ferita all'occhio a causa di una scheggia. La gravità delle ferite ha messo in discussione la possibilità di disputare la partita come programmato.

Le autorità e le forze dell'ordine stanno indagando sull'incidente, mentre la comunità calcistica segue con apprensione lo sviluppo degli eventi. La rivalità tra i tifosi di Marsiglia e Lione è nota da tempo, ma gli atti di violenza, come quello avvenuto oggi, rimangono inaccettabili e hanno provocato una reazione di condanna da parte di diverse istituzioni sportive e politiche.