Attenzione: Weekend con temporali e calo termico in tutta Italia!

Previsioni meteo per il 21-23 agosto 2025: instabilità e calo termico in arrivo

La settimana dal 21 al 23 agosto 2025 si preannuncia caratterizzata da un deciso cambiamento delle condizioni atmosferiche sull'Italia. Dopo giorni di caldo intenso, l'arrivo di una perturbazione atlantica porterà instabilità e un abbassamento delle temperature, soprattutto al Centro-Nord.

Giovedì 21 agosto: instabilità al Centro-Nord, caldo al Sud

Il giorno 21 vedrà condizioni di instabilità atmosferica al Centro-Nord, con possibilità di temporali e rovesci sparsi. Le regioni più interessate saranno la Liguria, la Lombardia e l'Emilia-Romagna, dove si prevedono fenomeni di moderata intensità. Al Sud, invece, il tempo rimarrà prevalentemente soleggiato e caldo, con temperature che potranno raggiungere i 40°C in alcune zone interne della Sicilia.

Venerdì 22 agosto: variabilità e calo termico

Il 22 agosto, la perturbazione atlantica si sposterà verso est, portando una maggiore variabilità anche al Centro-Sud. Si prevedono rovesci isolati e temporali pomeridiani su Campania, Molise e Puglia. Le temperature inizieranno a diminuire, con massime tra i 24°C e i 28°C al Centro e tra i 31°C e i 34°C al Sud .

Sabato 23 agosto: schiarite e instabilità residua

Il 23 agosto, il tempo migliorerà al Nord, con ampie schiarite al mattino. Nel pomeriggio, però, si prevede un aumento dell'instabilità sull'Appennino e sul Triveneto, con possibilità di rovesci e temporali isolati. Al Centro, il tempo sarà generalmente soleggiato, ma con aumento dell'instabilità nel pomeriggio, soprattutto sull'Appennino. Al Sud, la variabilità persisterà, con piovaschi isolati nel pomeriggio, più frequenti su Campania e Puglia. Le temperature rimarranno stabili, con massime tra i 25°C e i 29°C al Nord e al Centro, e tra i 28°C e i 33°C al Sud .

Domenica 24 agosto: ritorno del caldo al Sud

Domenica 24 agosto, l'instabilità continuerà a interessare il Centro-Nord, con nubi sparse e possibilità di piogge deboli su Toscana, Umbria e Marche. Al Sud, invece, si prevede un ritorno del caldo intenso, con temperature che potranno superare i 35°C in alcune zone della Sicilia e della Calabria.

Tendenza per la settimana successiva

La settimana dal 25 al 31 agosto vedrà un ritorno dell'alta pressione africana, con un conseguente aumento delle temperature su gran parte della Penisola. Si prevedono giornate calde e soleggiate, con poche possibilità di precipitazioni. Tuttavia, non si escludono episodi di instabilità isolati, soprattutto nelle zone interne e montuose .

Conclusione

In sintesi, la settimana dal 21 al 23 agosto 2025 sarà caratterizzata da un cambiamento delle condizioni atmosferiche sull'Italia, con un passaggio da un clima caldo e stabile a uno più instabile e fresco, soprattutto al Centro-Nord. Si consiglia di seguire gli aggiornamenti meteo per eventuali allerta e precauzioni da adottare in caso di fenomeni estremi.