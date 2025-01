Attenzione chi viaggia sull’A24: Traforo del Gran Sasso chiuso per lavori notturni

Chiusura notturna dell’autostrada A24 per verifiche tecniche periodiche: ecco le date e gli itinerari alternativi suggeriti per evitare disagi.

Strada dei Parchi ha annunciato la chiusura temporanea del Traforo del Gran Sasso sulla tratta autostradale Assergi - Colledara/San Gabriele. Questa misura sarà in vigore dalle 22:00 alle 6:00 nelle notti comprese tra il 20 e il 23 gennaio, interessando esclusivamente la carreggiata in direzione Teramo.

Durante queste ore, il traffico proveniente da L'Aquila, A25 e Roma e diretto verso Teramo dovrà uscire obbligatoriamente allo svincolo di Assergi. Per chi intraprende lunghe percorrenze o guida veicoli pesanti diretti a Teramo o Giulianova, sono consigliati percorsi alternativi per ridurre i disagi.

Il primo itinerario suggerito consiste nel prendere l’autostrada A25 Torano-Pescara per poi immettersi sull’A14 verso Ancona fino allo svincolo di Giulianova/Teramo, da dove si prosegue sulla superstrada SS80 fino a destinazione. Un’alternativa è uscire dall’A24 allo svincolo L’Aquila Est, seguire la SS17 e la SS153 attraverso la Piana di Navelli fino a Bussi sul Tirino, quindi entrare sulla A25 e continuare fino all’A14, uscendo a Giulianova e utilizzando la SS80 per raggiungere Teramo.

Si ricorda che la SS80 attraverso il Valico delle Capannelle è attualmente soggetta a lavori in corso, con possibili rallentamenti e disagi per chi decide di percorrerla. Gli automobilisti sono invitati a pianificare attentamente i loro viaggi e a consultare gli aggiornamenti sulla viabilità per evitare inconvenienti.