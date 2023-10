Aumentano i Furti nelle Campagne di San Salvo e Cupello: L'Allarme della CIA

La Confederazione Italiana Agricoltori (CIA) Chieti-Pescara ha sollevato l'allarme a seguito di una serie di furti e atti vandalici che stanno colpendo gli agricoltori nelle campagne di San Salvo e Cupello, in particolare nelle vicinanze della SS 650 Trignina. L'aumento dei furti ha generato una profonda preoccupazione tra gli agricoltori e l'associazione ha chiesto misure immediate per contrastare questo fenomeno.

I furti riguardano una vasta gamma di beni, tra cui attrezzature agricole di valore, prodotti agricoli, ortaggi, gasolio, sementi per le future semine e persino animali da fattoria. Il responsabile dell'ufficio di San Salvo, Nicola Scutti, ha raccolto le testimonianze degli agricoltori colpiti, sottolineando l'ampia portata dei furti che coinvolgono ettari di territorio. Si tratta di furti di trattori, attrezzi agricoli costosi, impianti di irrigazione e materiali utilizzati dagli agricoltori per i loro lavori.

Il Presidente provinciale della CIA, Domenico Bomba, ha evidenziato che gli agricoltori sono i principali danneggiati da questa ondata di furti, e anche coloro che sono assicurati riescono a ottenere solo un parziale rimborso dei danni subiti. Per affrontare questa situazione, la CIA ha invitato gli agricoltori a denunciare i furti e ha chiesto un aumento della presenza delle forze dell'ordine nelle zone rurali, insieme a una maggiore sorveglianza per prevenire futuri atti criminali.

La CIA si è impegnata a collaborare con le autorità competenti per ottenere finanziamenti al fine di installare telecamere di sorveglianza collegate alle forze dell'ordine nei punti strategici delle vie rurali. Questa misura dovrebbe contribuire a scoraggiare i ladri e a proteggere gli agricoltori e le loro proprietà da ulteriori danni. La situazione rimane critica, ma l'associazione agricola sta lavorando attivamente per garantire la sicurezza delle campagne e la tutela degli agricoltori colpiti da questa serie di furti.