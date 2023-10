Aumento Preoccupante di Guida in Stato d'Ebbrezza e Consumo di Droghe

I dati forniti dal Servizio Dipendenze (Ser.D.) dell'Azienda Sanitaria Locale di L'Aquila svelano un netto aumento delle violazioni al Codice della Strada dovute all'uso di alcol e droghe, insieme a una crescente preoccupazione legata al gioco d'azzardo. Questi dati emergono dal confronto tra le statistiche del 2022 e quelle dell'anno precedente.

Nonostante una diminuzione complessiva del numero di pazienti che si sono rivolti al Ser.D. a causa dell'impatto della pandemia, le violazioni stradali legate all'uso di sostanze sono aumentate in modo significativo, passando da 164 casi nel 2021 a 210 nel 2022. In particolare, l'alcol ha alterato la guida di 96 persone, mentre le droghe sono state coinvolte in 65 casi, con 49 conducenti che hanno fatto uso sia di droghe che di alcol contemporaneamente.

I dati più allarmanti riguardano il consumo di droghe tra i giovani, con un aumento del numero di minorenni assistiti dal Ser.D. Nel 2022, sono stati 50 i giovani tra i 15 e i 24 anni seguiti dal servizio, rispetto ai 40 dell'anno precedente. Questi giovani hanno principalmente consumato cannabis e abusato di alcol, con casi isolati di consumo di cocaina. La tendenza è stata quella di mescolare diverse sostanze.

Anche il gioco d'azzardo ha visto un significativo incremento, con 57 utenti nel 2022 rispetto ai 38 del 2021, con una predominanza del gioco su slot machine, sebbene sia aumentato anche il gioco online. La fascia d'età più colpita è risultata essere quella tra i 35 e i 39 anni.

Alla fine del 2022, il Ser.D. ha seguito complessivamente 785 pazienti, inclusi i trasgressori del codice della strada. Nonostante un calo nei nuovi utenti, si è verificato un aumento leggero del numero di pazienti stranieri. Le sostanze più utilizzate sono oppiacei, cannabinoidi e cocaina, quest'ultima sempre più spesso consumata sotto forma di crack. Le Nuove Sostanze Psicoattive (NPS), ansiolitici e farmaci antidolorifici come l'ossicodone e il fentanyl sono diventati oggetto di ricerca tra i giovani, spesso senza prescrizione medica.