Aumento dell'Indennizzo al 40% per i Risparmiatori ex Carichieti

Una buona notizia per i risparmiatori-azionisti della ex Carichieti: a partire da lunedì 13 novembre, il Fondo indennizzo risparmiatori (Fir) ha annunciato un aumento del quantum indennizzabile dal 30 al 40 per cento per gli azionisti coinvolti nel fallimento della banca. La decisione è stata presa grazie a un avanzo di circa 500 milioni nel fondo, che ha permesso di elevare il livello di indennizzo.

Gli ex clienti Carichieti, che hanno vissuto il fallimento della banca, possono ora ricevere un indennizzo integrativo del 10%, calcolato sul valore di acquisto dei titoli. Questo incremento si aggiunge al rimborso del 30% ottenuto nel triennio 2019-2021, con il massimale di rimborso di 100.000 euro per ciascun risparmiatore.

L'accredito dell'indennizzo avviene in modo automatico tramite la Concessionaria servizi assicurativi pubblici (Consap spa). Quest'ultima può disporre il pagamento degli indennizzi a seguito delle verifiche preliminari effettuate dalla Commissione tecnica nominata dal ministero delle Finanze. Alberto Corraro dell'Adiconsum (associazione difesa consumatori e ambiente) ha diffuso la notizia del provvedimento.

L'incremento dell'indennizzo interessa circa 140.000 risparmiatori-azionisti coinvolti nel crac delle banche Carichieti, Veneto Banca, Popolare di Vicenza, Banca Apulia, Banca Nuova, Banca Etruria, Banca Marche, Cariferrara, Bcc Crediveneto e Bcc Padovana.

Il Fondo indennizzo risparmiatori (FIR) è stato introdotto con la Legge di Bilancio 2019 e ha una dotazione iniziale di 1.575 milioni di euro. La sua finalità è erogare indennizzi in favore dei risparmiatori colpiti dal fallimento di varie banche nell'area del centro-nord, compresa Carichieti. I risparmiatori, che hanno subìto l'azzeramento del valore delle azioni e delle obbligazioni subordinate emesse dalle banche poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 1° gennaio 2018, hanno avuto accesso al FIR presentando apposita domanda presso le sedi Adiconsum operanti in Abruzzo.