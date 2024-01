Aumento della popolazione carceraria a Sulmona: 250 detenuti in più

Il penitenziario di massima sicurezza di Sulmona si prepara ad accogliere un aumento significativo della popolazione carceraria, con un incremento di 250 detenuti che porterà il totale a 750. Questa informazione è emersa durante un incontro tra il sindaco Gianfranco Di Piero e il direttore della struttura, Stefano Liberatore.

L'aumento della popolazione carceraria è legato all'ampliamento del carcere, un progetto che si prevede sarà completato entro l'anno. Attualmente, il nuovo padiglione è in fase di collaudo. Tuttavia, questa espansione presenta delle sfide, soprattutto a causa della grave carenza di personale tra i poliziotti penitenziari.

Su una forza lavoro di 227 agenti, 60 sono attualmente in malattia, e 33 sono stati distaccati, di cui tre proprio nei giorni scorsi. Le organizzazioni sindacali sottolineano che questa carenza di organico è un problema che rischia di aggravarsi, considerando che il penitenziario di Sulmona è noto in Europa per la tipologia di detenuti e risulta tra le strutture più complesse da gestire.

L'incontro tra il sindaco e il direttore ha affrontato anche la questione dell'ampliamento della struttura carceraria, con l'obiettivo di adattarsi alle esigenze di una popolazione detenuta in crescita. Tuttavia, la carenza di personale rappresenta una sfida critica che richiede soluzioni immediate per garantire la sicurezza all'interno del penitenziario di Sulmona.