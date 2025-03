Aumento shock: il caffè al bar diventa un lusso quotidiano

Il prezzo dell'espresso al bar in Italia ha subito un incremento medio del 20% rispetto al 2021, con variazioni significative tra le diverse città, rendendo la pausa caffè un'abitudine sempre più costosa per i consumatori.

Negli ultimi anni, il prezzo dell'espresso al bar ha registrato un aumento significativo, trasformando una consuetudine quotidiana in un lusso per molti italiani. Secondo uno studio del Centro di formazione e ricerca sui consumi (C.r.c.) in collaborazione con Assoutenti, il costo medio di una tazzina è passato da 1,03 euro nel 2021 a 1,22 euro nel gennaio 2025, segnando un incremento di oltre il 19%.

Variazioni territoriali nei prezzi

L'analisi dei prezzi nelle principali città italiane evidenzia notevoli differenze. Bolzano si conferma la città con il caffè più caro, con un prezzo medio di 1,43 euro, seguita da Trento, Pescara e Trieste, dove una tazzina costa in media 1,34 euro. Al contrario, Catanzaro offre l'espresso più economico, mantenendo il prezzo al di sotto di 1 euro.

Incrementi più significativi

Tra il 2021 e il 2025, le città che hanno registrato gli aumenti più consistenti sono Pescara (+34%) e Bari (+32%). Anche Napoli, nota per la sua tradizione legata al caffè, ha visto un incremento superiore al 32%, con un prezzo medio che si avvicina a 1,20 euro.

Impatto economico sui consumatori

Questo aumento dei prezzi ha un impatto significativo sulle finanze degli italiani. Considerando che ogni anno vengono servite circa 6 miliardi di tazzine nei locali pubblici del paese, la spesa annuale per l'espresso è passata da 6,18 miliardi di euro nel 2021 a 7,32 miliardi nel 2025, con un incremento di 1,14 miliardi a parità di consumi.

Fattori alla base del caro-caffè

Le cause di questo "caro-caffè" sono molteplici. Il caro-energia ha aumentato i costi per i pubblici esercizi, mentre i rincari delle materie prime hanno influito sul prezzo finale. Le quotazioni del Robusta hanno superato i 5.400 dollari a tonnellata, rispetto ai 1.400 dollari del 2021, e l'Arabica ha raggiunto i massimi storici, attestandosi attorno ai 3,9 dollari per libbra.

Questi aumenti rischiano di modificare le abitudini degli italiani, spingendoli a ridurre i consumi al bar o a preferire la più economica moka casalinga. Il presidente di Assoutenti, Gabriele Melluso, ha espresso preoccupazione per questa tendenza, sottolineando come l'espresso stia diventando sempre più costoso.

Prospettive future

Se questo trend dovesse proseguire, la tradizionale pausa caffè al bar potrebbe diventare un lusso per pochi, alterando una delle abitudini più radicate nella cultura italiana. Sarà fondamentale monitorare l'andamento dei prezzi e valutare possibili interventi per contenere i costi e preservare questa consuetudine nazionale.