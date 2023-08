Autista Ubriaco sulla Statale 16. Procedeva Sbandando e Mettendo in Pericolo gli Automobilisti

Guida in stato di ebbrezza al volante di un Tir lungo la Statale 16: un autista professionale è stato fermato dai carabinieri nel comune di Silvi, dando il via a una serie di interventi che hanno portato alla denuncia di diverse persone coinvolte in condotte pericolose sulla strada.

Il conducente del Tir è stato bloccato durante la serata da militari dell'Arma di Atri, i quali avevano notato il mezzo pesante procedere in modo incerto. L'alt è stato imposto immediatamente e durante il controllo è emerso che l'autista presentava evidenti segni di ubriachezza. Sottoposto al test dell'etilometro, il risultato ha rivelato un tasso alcolico superiore a 1,6 g/l, molto al di sopra del limite consentito, che per un autista professionale dovrebbe essere nullo. Come conseguenza, la patente di guida è stata ritirata sul posto e l'autista è stato segnalato alla Procura per guida in stato di ebrezza. Il Tir è stato rimosso tramite un carro attrezzi.

Questa operazione fa parte di una serie di controlli intensificati contro l'abuso di alcol alla guida. I carabinieri della Compagnia di Giulianova hanno fermato oltre 100 veicoli e identificato circa 200 persone lungo la Statale 16. Sei conducenti sono stati denunciati per aver superato il tasso alcolico consentito, con conseguenti sanzioni anche per guida pericolosa e uso del cellulare durante la guida. Un'altra situazione rilevante è stata quella di una donna, sempre sulla Statale 16, che ha rifiutato di sottoporsi al test dell'etilometro: la sua patente è stata ritirata e lei è stata denunciata dai carabinieri di Atri.