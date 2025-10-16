Auto a metano esplode: uomo grave con ustioni terribili al volto

A Villa Lempa un’auto esplode all’improvviso, il conducente subisce gravissime ustioni, intervengono residenti, 118 e vigili del fuoco, accertamenti in corso.

Un uomo di 49 anni, di origini marocchine, versa in condizioni critiche all’ospedale Mazzini di Teramo dopo essere rimasto vittima dell’esplosione della sua auto alimentata a metano. L’episodio è avvenuto alle prime ore del mattino, intorno alle 7:30, nella frazione di Villa Lempa, nel comune di Civitella del Tronto (Teramo).

Secondo le prime ricostruzioni, il 49enne si trovava all’interno del veicolo quando il mezzo ha preso fuoco all’improvviso. Una violenta fiammata si è sprigionata dal rogo ed ha investito il conducente, provocandogli gravi ustioni al viso e alle mani.

Sul posto sono intervenuti in rapida successione alcuni residenti, che hanno prestato i primi soccorsi, seguiti dal personale del 118 che ha condotto il ferito in ospedale. I vigili del fuoco hanno domato le fiamme e messo in sicurezza la zona circostante.

Le cause dell’incendio non sono ancora chiare: sono in corso approfondimenti tecnici per stabilire cosa abbia attivato l’innesco dell’esplosione, come un guasto all’impianto a metano, una perdita o un malfunzionamento del sistema. Alcuni testimoni parlano di un boato improvviso, mentre i soccorritori ricordano di aver trovato il mezzo già avvolto dalle fiamme al loro arrivo.