Test fai-da-te in farmacia: guida completa tra miti e certezze

Cosa misurano davvero autotest e screening rapidi, quando sono affidabili, quali sono i limiti, che costi aspettarsi e quando chiedere conferma in laboratorio/specialista.

I test rapidi sono nati per dare risposte rapide a domande precise: hai un’infezione in corso? sei nel periodo fertile? la tua glicemia è fuori range? Funzionano se rispetti istruzioni, finestre temporali e condizioni del campione. Sono strumenti di screening: comodi, riservati, utili per decidere il passo successivo — che resta la valutazione medica.

Antigenici COVID-19

Rilevano antigeni del SARS-CoV-2. La sensibilità è migliore nei sintomatici testati presto; la specificità alta sostiene l’attendibilità di molti positivi. Un negativo non esclude la malattia se il sospetto è elevato: ripeti o conferma secondo linee guida e tempistica dei sintomi.

Streptococco A

Indicato in presenza di mal di gola con febbre/tonsillite. Un positivo rapido accelera la terapia antibiotica sotto controllo medico; il negativo con forte sospetto clinico merita coltura o NAAT.

HIV, autotest capillare

Kit come INSTI offrono risultati immediati su goccia di sangue con sensibilità ~99,8% se usati correttamente. Ricorda il periodo finestra: un test precoce può risultare negativo nonostante l’esposizione; qualunque esito va confermato in laboratorio.

HCV

Il test anticorpale (rapido o di laboratorio) segnala contatto con il virus; serve HCV RNA per confermare infezione attiva. Se l’esposizione è recente, si può richiedere subito RNA perché gli anticorpi non sono ancora rilevabili.

Sifilide

La finestra varia 10–90 giorni (media ~21): testare troppo presto aumenta i falsi negativi. Un rapido positivo orienta, ma serve conferma con algoritmi treponemici/non treponemici.

Glicemia

Il glucometro permette auto-monitoraggio e correzioni in tempo reale. Per ridurre errori: mani pulite, prima goccia, strisce integre e calibrate. La diagnosi di diabete o la valutazione del controllo richiede anche HbA1c e prelievi venosi.

Gravidanza

I test urinari per hCG raggiungono accuratezza ~99% se eseguiti dal primo giorno di ritardo o 21 giorni dopo il rapporto a rischio. I digitali semplificano la lettura; un negativo precoce va ripetuto. Conferma dal medico per avviare follow-up.

Ovulazione

I test rilevano il picco di LH: l’ovulazione avviene in media 24–36 ore dopo. Usali alla stessa ora, limitando l’assunzione di liquidi prima del test.

Fertilità maschile

Gli autotest indicano se la concentrazione spermatica è ≥ o < 15 milioni/mL (soglia OMS). È un semaforo preliminare: servono sempre spermiogramma completo e valutazione andrologica; la fertilità è un tema di coppia.

Droghe d’abuso

Pannelli su urine, saliva o capelli rilevano metaboliti di THC, COC, OPI, AMP/mAMP, MDMA, benzodiazepine, ketamina, sintetici. Sono pratici per lo screening domestico; ogni positivo va confermato con metodiche strumentali (es. GC/MS), data la possibilità di interferenze.

Limiti e buone pratiche

• I self-test sono screening, non diagnosi: interpretali con il medico.

• Rispetta finestra biologica e istruzioni: il momento giusto vale quanto il kit giusto.

• Cura campionamento e igiene: riduci contaminazioni e errori.

• Non ignorare i falsi negativi: se i sintomi o il rischio restano, fai conferme.

• Conserva i kit correttamente: temperatura, umidità, luce e scadenza influenzano l’esito.

Quanto costano, in media

• Antigenici COVID-19 domestici: 5–20 €.

• HIV autotest: 20–30 €.

• Sifilide rapido: ~10 € il kit; SSN o Centri possono offrirlo gratis.

• Ovulazione: 8–30 € (confezioni multiple).

• Glicemia: costo glucometro variabile; strisce a parte.

(Verifica sempre prezzi e marche disponibili nella tua farmacia.)

Messaggio finale

Pensa ai test rapidi come a un trailer credibile del tuo stato di salute: utile, immediato, ma non è l’intero film. Per quello servono medico, diagnostica di conferma e, quando occorre, un piano terapeutico su misura.