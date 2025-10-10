Settimana di sole e alta pressione, ma con qualche pioggia sparsa sull’Italia

Un anticiclone stabile dominerà gran parte della Penisola con giornate soleggiate, ma non mancheranno disturbi locali su Sardegna, Sicilia e aree alpine.

La settimana sarà caratterizzata dalla presenza di un promontorio anticiclonico che garantirà condizioni di tempo stabile e mite su buona parte d’Italia. Tuttavia, deboli infiltrazioni perturbate e leggere oscillazioni della pressione porteranno nuvolosità irregolare e brevi piovaschi su alcune zone, in particolare sulle Isole maggiori e settori alpini occidentali. Le temperature si manterranno in linea con le medie stagionali, con massime comprese tra i 18 e i 26 gradi a seconda delle aree.

Sabato 11 ottobre

– Nord: condizioni stabili e cieli sereni, ma con foschie e banchi di nebbia al mattino sulle pianure. Temperature comprese tra 20 e 25 °C.

– Centro: alta pressione prevalente, sole e leggere foschie nelle valli interne. Massime tra 21 e 26 °C.

– Sud: instabilità locale in Sardegna con piovaschi e temporali isolati, altrove soleggiato. Temperature tra 21 e 26 °C.

Domenica 12 ottobre

– Nord: possibili foschie mattutine sulle alte pianure e Prealpi, poi ampie schiarite. Temperature in lieve calo tra 19 e 23 °C.

– Centro: cieli sereni o poco nuvolosi, con foschie notturne. Massime tra 19 e 24 °C.

– Sud: variabilità residua sulle Isole maggiori, soleggiato altrove. Temperature in leggera flessione tra 20 e 24 °C.

Lunedì 13 ottobre

– Nord: nuvolosità sparsa tra Prealpi e alte pianure, foschie mattutine in dissolvimento. Temperature tra 18 e 21 °C.

– Centro: tempo stabile, sole prevalente, qualche nube serale sull’Abruzzo. Massime tra 19 e 24 °C.

– Sud: variabile su Isole e Ionio con rovesci isolati, stabile altrove. Temperature stazionarie tra 20 e 24 °C.

Martedì 14 ottobre

– Nord: nubi sparse con schiarite su Liguria e pianure, nuvoloso sulle Alpi occidentali.

– Centro: piogge intense sulla dorsale toscana, altrove nubi sparse e ampie schiarite.

– Sud: sole sui litorali tirrenici, nubi sparse altrove, piogge deboli su dorsale molisana e lucana.

Mercoledì 15 ottobre

– Nord: nubi sparse con piogge moderate sulle Alpi occidentali e centrali, più asciutto altrove.

– Centro: alternanza di nubi e schiarite.

– Sud: instabilità moderata sulle zone interne e ioniche, con piogge deboli e intermittenti.

Giovedì 16 ottobre

– Nord: ancora nubi sparse con piogge deboli sulle Alpi, più soleggiato sulle pianure e in Liguria.

– Centro: tempo stabile con schiarite diffuse e qualche nube residua sulla dorsale appenninica.

– Sud: sereno sul versante ionico, nubi sparse altrove. Piogge moderate previste su Sicilia, soprattutto nelle aree di Catania e Palermo.

Le temperature rimarranno pressoché stabili per tutta la settimana, con valori miti di giorno e cali termici notturni che favoriranno foschie e nebbie nelle valli e pianure. I venti saranno deboli o moderati, prevalentemente di scirocco sulle Isole e di tramontana al Centro-Nord. I mari risulteranno generalmente poco mossi, con moto ondoso in aumento sui bacini occidentali nei giorni centrali della settimana.

In sintesi, la prossima settimana sarà dominata da tempo stabile e soleggiato, ma con qualche interferenza perturbata sulle Isole e sui rilievi, in un quadro termico tipicamente autunnale.