Auto impazzita travolge corteo del 25 Aprile: tragedia a Lanciano

Durante le celebrazioni della Festa della Liberazione a Lanciano, un veicolo fuori controllo ha investito i partecipanti, causando una vittima e due feriti gravi.

Tragedia durante le celebrazioni del 25 Aprile a Lanciano

Una giornata di commemorazione si è trasformata in tragedia a Lanciano, in provincia di Chieti, dove un'automobile fuori controllo ha investito un gruppo di persone partecipanti al corteo per la Festa della Liberazione. L'incidente è avvenuto nella mattinata del 25 aprile 2025, nei pressi di Via del Torrione, poco dopo lo scioglimento della manifestazione organizzata dall'ANPI.

Secondo le prime ricostruzioni, un uomo di circa 80 anni, alla guida del veicolo, avrebbe perso il controllo dell'auto, probabilmente a causa di un malore improvviso. L'auto ha colpito un veicolo in sosta e successivamente ha travolto tre pedoni. Un uomo di 81 anni è deceduto sul colpo, mentre due donne hanno riportato ferite gravi e sono state trasportate d'urgenza all'ospedale di Chieti .

Le forze dell'ordine, tra cui carabinieri, polizia locale e personale del 118, sono intervenute prontamente sul luogo dell'incidente per prestare soccorso e avviare le indagini necessarie a chiarire la dinamica dell'accaduto. Al momento, l'ipotesi principale è quella di un malore del conducente, ma non si escludono altre cause.

La comunità di Lanciano è profondamente scossa dall'accaduto. L'ANPI locale ha espresso il proprio cordoglio per la vittima e la vicinanza ai feriti e alle loro famiglie. Le autorità locali hanno sottolineato l'importanza di garantire la sicurezza durante eventi pubblici e stanno valutando misure aggiuntive per prevenire simili tragedie in futuro.

L'incidente ha suscitato una vasta eco mediatica e ha riacceso il dibattito sulla sicurezza durante le manifestazioni pubbliche. Le indagini sono ancora in corso e ulteriori aggiornamenti saranno forniti non appena disponibili.