Auto pirata investe donna sulle strisce: è caccia al conducente fuggitivo

Rintracciata l'auto responsabile dell'investimento, ma il conducente è ancora irreperibile: condizioni della vittima critiche.

È ricoverata in condizioni critiche la donna di 50 anni investita ieri sera sul lungomare Nord di Pescara mentre attraversava le strisce pedonali. Il drammatico incidente è avvenuto intorno alle 22, quando l'auto, poi fuggita senza prestare soccorso, ha travolto la donna che stava attraversando in direzione monti-mare. Il mezzo pirata, che procedeva da sud a nord, l’ha colpita violentemente, trascinandola per diversi metri prima di dileguarsi.

Immediatamente soccorsa dai passanti, la vittima è stata trasportata in ambulanza al vicino ospedale, dove è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico. Ora si trova in Rianimazione, con prognosi riservata, e i medici stanno facendo il possibile per stabilizzarne le condizioni.

Nelle ore successive all’incidente, la Polizia Municipale di Pescara, con l'aiuto di testimoni e delle telecamere di sorveglianza, è riuscita a risalire al veicolo responsabile. L'auto, con targa straniera, è stata trovata parcheggiata in una traversa del lungomare, poco dopo il confine con Montesilvano, con il parabrezza completamente frantumato, chiaro segno dell’impatto. Il proprietario del veicolo, un uomo di origine straniera, non è stato ancora rintracciato e rimane oggetto di una caccia all’uomo in corso per identificare chi fosse alla guida al momento del sinistro.

Le autorità stanno vagliando diverse ipotesi investigative e non si esclude che il veicolo percorresse abitualmente quel tratto di strada. Le forze dell'ordine, con il supporto di Polizia e Carabinieri, stanno continuando le ricerche per localizzare il responsabile, che rischia pesanti accuse per omissione di soccorso e lesioni gravissime.

Il tragico evento ha scosso la comunità locale, e si attendono sviluppi nelle prossime ore per capire se il conducente sarà identificato e tradotto in giustizia.