Auto si schianta contro edicola: paura in pieno centro

Ennesimo incidente in Corso Umberto I: una Lancia Y piomba sul marciapiede e distrugge la vetrina di una rivendita di giornali.

Mattinata di paura a Montesilvano, dove un’auto fuori controllo ha provocato un incidente in pieno centro cittadino. Erano le 10:30 di oggi, 3 dicembre, quando una Lancia Y è salita sul marciapiede di Corso Umberto I, terminando la sua corsa contro un’edicola situata di fronte all’ex Polaris. La violenza dell’urto ha distrutto la vetrina d’ingresso dell’esercizio commerciale, causando danni significativi.

Una strada già teatro di incidenti

Questo non è il primo episodio simile che si verifica lungo questa trafficata arteria. Lo scorso 23 novembre, nella stessa zona, un altro incidente aveva messo in allarme i residenti. In quell’occasione, una Mercedes, con a bordo due giovani di 31 e 17 anni, si era scontrata con un’altra auto, finendo poi sul marciapiede lato mare. La corsa della vettura si era arrestata solo contro il muro del negozio "Fernando Sport", ma non prima di aver travolto una Lancia Y parcheggiata.

Gli abitanti della zona e i commercianti hanno espresso crescente preoccupazione per la sicurezza in questa via, che sembra essere diventata un punto critico per gli incidenti stradali.

Cause ancora da accertare

Sul luogo dell’incidente di oggi sono intervenute le forze dell’ordine per effettuare i rilievi e accertare le dinamiche precise dello scontro. Al momento non sono state segnalate ferite alle persone, ma i danni materiali all’edicola sono ingenti, e si teme che la struttura possa richiedere lavori di ripristino prolungati.

I residenti chiedono un intervento immediato per migliorare la sicurezza della strada, sollecitando misure come l’installazione di dossi o la revisione della segnaletica stradale per prevenire ulteriori incidenti.