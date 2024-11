Auto vandalizzata due volte in due mesi: il caso scuote Pratola Peligna

Donna ritrova il veicolo danneggiato per la seconda volta: serrature rotte, radiatore distrutto e indagini in corso sulle motivazioni.

Un episodio inquietante ha nuovamente coinvolto una 43enne di Pratola Peligna, che per la seconda volta in due mesi ha trovato la sua automobile vandalizzata. Questa volta, la sua Citroën parcheggiata nei pressi della stazione ferroviaria è stata gravemente danneggiata: il radiatore è stato distrutto, la targa rimossa e la serratura dell’auto forzata. Impossibilitata a entrare nel veicolo, la donna ha immediatamente allertato i vigili del fuoco e i carabinieri, che hanno avviato un’indagine formale sull’accaduto.

L’incidente non è un caso isolato. Solo due mesi fa, un’altra vettura della donna era stata ritrovata con il vetro infranto vicino alla villa comunale di Sulmona. Ora, gli investigatori stanno cercando un possibile collegamento tra i due atti vandalici, acquisendo le immagini delle telecamere di sorveglianza situate nell’area del parcheggio. La vittima, che ha espresso sospetti su una persona specifica, ha fornito alcune prove digitali per supportare la sua denuncia.

Secondo esperti, atti di questo tipo costituiscono reato penale di danneggiamento aggravato, punibile in base al codice penale italiano. In caso di sospetti su responsabilità dolosa, come emerge dai racconti della donna, l’indagine potrebbe portare a imputazioni ancora più gravi.

Risarcimenti e tutela legale

In situazioni simili, per ottenere un risarcimento, è fondamentale possedere una polizza che includa la copertura contro atti vandalici. L’assicurazione standard RCA non è sufficiente. Le compagnie, infatti, richiedono la denuncia alle forze dell’ordine entro 90 giorni e prove fotografiche dei danni.

Episodi recenti nella zona

Il comune di Pratola Peligna non è nuovo a episodi di vandalismo e danneggiamenti automobilistici. A gennaio 2024, un’auto è stata incendiata in un parcheggio residenziale, provocando un blackout elettrico. Sebbene i casi non siano necessariamente collegati, gli eventi hanno destato preoccupazione nella comunità locale.

Gli investigatori proseguono nelle indagini, cercando di far luce sui motivi di questi attacchi mirati. La vicenda pone l’accento sulla necessità di una maggiore sorveglianza e prevenzione in aree pubbliche e parcheggi.