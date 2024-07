Autonomia Differenziata: Santangelo, con Tajani monitoraggio continuo dei LEP per le Prestazioni

In merito alla discussione sull'Autonomia differenziata e alla possibile convocazione di un Referendum abrogativo, interviene Roberto Santangelo (FI), assessore con deleghe al Welfare e alla Cultura della Regione Abruzzo.

Santangelo sottolinea l'importanza di garantire i Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP) per tutte le Regioni italiane nell'ambito della legge sull'Autonomia differenziata. L'assessore evidenzia la necessità di reperire le risorse finanziarie per assicurare a tutti i cittadini un accesso paritario ai servizi, al fine di evitare penalizzazioni per molte regioni del centro-sud e del meridione. Questa mancanza potrebbe influenzare pesantemente il giudizio degli elettori, incluso quello del Centrodestra.

Anche il governatore della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, ha ribadito l'importanza di definire e finanziare i Livelli Essenziali delle Prestazioni per garantire i diritti civili e sociali in tutta Italia.

Santangelo sottolinea che Forza Italia, con il supporto del Vicepremier Antonio Tajani, sta monitorando da vicino l'attuazione della riforma dell'Autonomia differenziata. L'obiettivo è garantire la corretta definizione delle materie su cui applicare la legge in modo efficace ed equo, per evitare ulteriori divisioni tra i territori e mantenere l'unità del Paese.

Il contributo dell'Assessore regionale al welfare si inserisce in un contesto di attenta vigilanza e impegno per una corretta attuazione della riforma, nell'ottica di preservare l'unità nazionale e garantire parità di accesso ai servizi per tutti i cittadini italiani.