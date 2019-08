Autostrade A24/A25, possibili disagi ai caselli per lo sciopero del 4 e 5 agosto

La concessionaria autostradale Strada dei Parchi informa che, nelle giornate di domenica 4 e lunedì 5 agosto p.v., potranno verificarsi disagi presso i caselli delle autostrade A24 (Roma–L’Aquila–Teramo) ed A25 (Torano–Pescara) a seguito della proclamazione di una giornata di sciopero per i lavoratori e lavoratrici delle Società Concessionarie di autostrade e trafori da parte delle Segreterie Nazionali di FIT-CGL, FIT-CISL, UIL Trasporti, SLA-CISAL ed UGL.

Le modalità di adesione stabilite dalle Organizzazioni Sindacali per il personale turnista del comparto esazione, e quindi per 28 stazioni delle autostrade A24 ed A25, sono previste nelle ultime 4 ore del 2° e 3 turno di domenica 4 agosto e le prime 4 ore del 1° turno di lunedì 5 agosto, ovvero dalle ore 10:00 alle ore 14:00 di domenica 4 agosto e dalle ore 18:00 di domenica 4 agosto alle ore 02:00 di lunedì 5 agosto.

Durante lo sciopero i varchi con pagamento solo manuale potranno essere chiusi per l’assenza degli addetti alla riscossione ai caselli. Le postazioni chiuse sono riconoscibili dal semaforo rosso acceso e saranno comunque interdette dall’apposita asta chiudi pista.

Rimarranno regolarmente aperti (semaforo verde), invece, i varchi con cassa automatica - in cui si può pagare sia con contante (le macchine danno resto), sia con carta di credito, Bancomat, Postamat o Viacard.

Aperti anche i “varchi gialli” del Telepass.

Un avvertimento importate: sulle autostrade A24 e A25 chi usa la carta Bancomat, Postamat o Viacard ai caselli non paga nessuna commissione bancaria e non deve digitare alcun codice personale. Basterà inserire la carta nella cassa automatica, che la restituirà dopo pochi secondi. Il pagamento del pedaggio sarà visibile sull’estratto conto che la banca invia al proprio cliente, ripetiamo senza nessun onere accessorio.

La società concessionaria ricorda inoltre che saranno garantiti i servizi di assistenza e il funzionamento degli impianti automatici per il pagamento del pedaggio che è dovuto per legge.

Rammentiamo ancora che anche chi non ha il Telepass potrà transitare sui “varchi gialli” dedicati al pagamento automatico. In questo caso le auto sprovviste di Telepass saranno fotografate. Dopo qualche settimana i proprietari dei mezzi riceveranno per posta un bollettino di pagamento che, senza aggravi, potrà essere pagato entro 15 giorni, anche contattando agevolmente il Centro Servizi (tel. 06.41592.470) che fornirà tutte le informazioni utili, poi scatteranno le sanzioni. Importante però conservare il tagliando d’ingresso, che attesta il percorso fatto e sarà utile in caso di contestazioni del pedaggio.

In caso di smarrimento del tagliando contattare uno dei PuntiBlu di A24 e A25 o seguire le istruzioni presenti sul sitowww.stradadeiparchi.it o chiamare il numero 840.042121, con un solo scatto alla risposta.

Per le informazioni in tempo reale sulle condizioni del traffico e della viabilità si raccomanda di consultare il Televideo Rai e Mediavideo, di ascoltare i notiziari CCISS e Isoradio, di visitare il sito www.stradadeiparchi.it o chiamare il numero verde 1518 o il numero 840.042121.

Per gli aggiornamenti in tempo reale si consiglia di seguire anche lo speciale sulla pagina Facebook di Strada dei Parchi.