Autostrade: Accelerare sui Lavori per la Sicurezza

Nel primo incontro a Roma tra il Ministro Salvini, i vertici di Strada dei Parchi e il comitato dei sindaci, è emersa l'urgenza di migliorare i servizi e accelerare i lavori per rendere sicure le arterie autostradali. Questo è stato l'esito della riunione del primo osservatorio mobilità e opere di A24 e A25, istituito dal Governo, che si è tenuto ieri mattina presso la sala "Parlamentino" del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti a Roma.

Il Ministro Matteo Salvini, insieme ai vertici di Strada dei Parchi e ai rappresentanti del comitato dei sindaci e degli amministratori abruzzesi e laziali, ha discusso del futuro delle arterie autostradali, concentrandosi principalmente sugli interventi necessari per garantirne la sicurezza.

Durante l'incontro, è stato confermato che le tariffe autostradali non subiranno variazioni per sette anni e che saranno allocate maggiori risorse per la manutenzione ordinaria e straordinaria di A24 e A25.

Il confronto, sollecitato più volte dai sindaci e dagli amministratori del comitato coordinato da Velia Nazzarro, sindaco di Carsoli, è stato finalmente avviato con la creazione dell'osservatorio. Questo strumento, secondo Salvini, garantirà massima trasparenza nelle decisioni future. Si è convenuto che per molti lavori sarà necessario un coordinamento tra il concessionario, la struttura ministeriale e gli enti territoriali coinvolti. Tuttavia, i sindaci e gli amministratori presenti hanno chiesto un coinvolgimento diretto anche nelle decisioni tecniche che riguarderanno i loro territori.

Il sindaco Nazzarro ha dichiarato: "L'osservatorio rappresenta uno strumento importante di trasparenza e informazione, segnando un nuovo inizio. Tuttavia, abbiamo chiesto al Ministro Salvini di partecipare anche al tavolo tecnico parallelo, dove si prendono le decisioni fondamentali per i vari territori, perché vogliamo essere coinvolti nelle scelte che riguardano le nostre comunità".