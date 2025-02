Autostrade e strade abruzzesi: chiusure e disagi, ecco gli ultimi aggiornamenti

Cantieri e lavori in corso sulle principali arterie dell'Abruzzo causano chiusure e rallentamenti; ecco le informazioni più recenti per gli automobilisti.

In Abruzzo, la viabilità è attualmente interessata da numerosi cantieri e interventi di manutenzione che stanno causando chiusure e rallentamenti su diverse arterie principali. Sulla A14 Bologna-Taranto, nel tratto compreso tra Pedaso e Vasto Sud, sono in corso lavori che prevedono l'installazione di scambi di carreggiata, con l'utilizzo di una sola corsia per senso di marcia. In alcune fasi operative, è possibile l'apertura di una corsia aggiuntiva nella direzione con maggiore flusso di traffico.

Anche sulla rete autostradale gestita da Strada dei Parchi, che include le autostrade A24 (Roma-L'Aquila-Teramo) e A25 (Roma-Torano-Pescara), sono attivi diversi cantieri per interventi di manutenzione. In particolare, è prevista la chiusura notturna della rampa d'ingresso in autostrada A24 in direzione Teramo/SS80 presso lo svincolo di Val Vomano, dalle ore 22 del 3 febbraio alle ore 6 del giorno successivo. Durante questo periodo, gli automobilisti potranno utilizzare la SS 150 come percorso alternativo per accedere all'autostrada tramite lo svincolo di Basciano.

Per quanto riguarda la A14, i lavori interessano in particolare la galleria Colle Marino Nord e i viadotti Cerrano Sud e Marinelli in direzione nord. Tra Pescara Sud e Vasto Sud sono operativi cantieri per attività di manutenzione ordinaria. Il piano dei lavori viene aggiornato trimestralmente per minimizzare i disagi agli utenti.

Inoltre, Autostrade per l'Italia ricorda che è attivo il servizio "Cashback con targa", che consente agli automobilisti di ottenere rimborsi per i ritardi causati dai cantieri. Per usufruire del servizio, è sufficiente registrarsi sull'app Free To X; i rimborsi vengono riconosciuti a partire da 10 minuti di ritardo per viaggi fino a 99 km.

Si consiglia agli automobilisti di consultare le fonti ufficiali per aggiornamenti in tempo reale sulla viabilità e di pianificare con attenzione gli spostamenti, tenendo conto delle possibili deviazioni e dei tempi di percorrenza aggiuntivi.