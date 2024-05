Autovelox: Nuove Regole e Distanze in Gazzetta Ufficiale

Addio agli autovelox nascosti: visibilità e distanze minime obbligatorie

Oggi è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto che riforma le regole per l'uso degli autovelox. Secondo il nuovo provvedimento, gli autovelox devono essere visibili e distanziati, e non possono essere installati su strade con limite di velocità inferiore ai 50 km/h. Inoltre, in caso di dispositivi mobili, le contestazioni dovranno essere immediate.

Questa stretta, voluta dal ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, mira a prevenire incidenti piuttosto che a fare cassa con le multe. "Basta fare cassa sulla pelle degli automobilisti," ha dichiarato Salvini, sottolineando che i rilevatori saranno installati solo dove realmente necessari per la sicurezza stradale.

Il decreto stabilisce che i tratti di strada sui quali posizionare gli autovelox saranno individuati con un provvedimento del prefetto. La presenza dei dispositivi dovrà essere segnalata con un adeguato anticipo: almeno 1 chilometro prima fuori dai centri abitati, 200 metri sulle strade urbane di scorrimento e 75 metri sulle altre strade. Viene inoltre introdotta una distanza minima tra un dispositivo e l'altro per evitare la loro proliferazione indiscriminata.

Gli autovelox non potranno essere utilizzati su strade urbane con limiti di velocità inferiori a 50 km/h e sulle strade extraurbane solo se il limite di velocità non è inferiore di oltre 20 km/h rispetto al limite previsto per quel tipo di strada. Infine, l'uso di dispositivi a bordo di veicoli in movimento è consentito solo con contestazione immediata, altrimenti saranno necessarie postazioni fisse o mobili, debitamente visibili.

Questa riforma rappresenta un passo importante verso un utilizzo più trasparente e sicuro degli autovelox, allontanandosi dalla logica delle multe selvagge e garantendo maggiori tutele per gli automobilisti.