Azione si spacca all’Aquila: gli ex dirigenti sfidano la svolta a destra

Dopo l’ingresso di Fabio Frullo nella maggioranza Biondi, Mancini, Fattore e Dell’Aguzzo contestano la nuova rotta e sostengono Verini all’opposizione cittadina aquilana senza passi indietro.

Si apre un nuovo fronte politico all’Aquila dentro e attorno ad Azione. Dopo l’adesione del consigliere comunale Fabio Frullo al partito di Carlo Calenda e la sua permanenza nella maggioranza guidata dal sindaco Pierluigi Biondi, tre ex esponenti del movimento prendono pubblicamente le distanze da quella che definiscono una scelta orientata verso il centrodestra.

A intervenire sono Angelo Mancini, ex segretario comunale di Azione, Mauro Fattore, già segretario provinciale, e Roberta Dell’Aguzzo, ex componente della direzione regionale e candidata alle ultime elezioni regionali con il centrosinistra. Nel loro documento politico contestano la direzione assunta dal partito, soprattutto in Abruzzo, sostenendo che la linea locale sia ormai distante dall’impostazione riformista originaria.

Il caso aquilano viene letto dagli ex dirigenti in un quadro più ampio, che comprende anche le scelte compiute a Pescara, Teramo e in altre realtà nazionali. Secondo Mancini, Fattore e Dell’Aguzzo, si tratta di decisioni politicamente legittime, ma non condivisibili, perché ritenute poco chiare rispetto alla collocazione del partito. Il riferimento è anche al fatto che, alle ultime regionali, Azione aveva sostenuto la candidatura di Luciano D’Amico, espressione del campo progressista.

Nel comunicato viene espresso sostegno a Enrico Verini, consigliere comunale che non ha seguito il passaggio nell’area di maggioranza. La sua scelta viene definita coerente, perché mantiene la posizione indicata dagli elettori: quella dell’opposizione all’amministrazione Biondi.

Mancini, Fattore e Dell’Aguzzo annunciano infine l’intenzione di continuare a lavorare a una proposta alternativa alle destre per la città, indicando tra le priorità tasse locali, servizi, centro storico, scuole, parcheggi, appalti e assunzioni.