Aeroporto d’Abruzzo, il bus per ogni volo cambia davvero i collegamenti regionali

Con TUA4Fly lo scalo pescarese sarà collegato alla stazione centrale con corse calibrate sui voli, biglietto integrato da 3 euro e accesso urbano più semplice.

Un autobus diretto per ogni volo in arrivo e in partenza dall’Aeroporto d’Abruzzo. È questa la novità prevista con TUA4Fly, il nuovo servizio di collegamento organizzato da Tua per mettere in relazione lo scalo regionale con la stazione ferroviaria di Pescara e, da lì, con il resto della rete di trasporto.

Il progetto, presentato questa mattina in aeroporto, dovrebbe entrare concretamente in funzione entro il mese di maggio 2026. L’obiettivo non è soltanto introdurre una navetta tra aeroporto e centro città, ma costruire un collegamento più ampio, pensato per integrare aerei, treni, autobus urbani ed extraurbani e la filovia “La Verde” Pescara-Montesilvano.

Alla presentazione hanno partecipato, tra gli altri, il presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri, l’assessore regionale ai Trasporti Umberto D’Annuntiis, il sindaco di Pescara Carlo Masci, il presidente di Saga Giorgio Fraccastoro, il presidente di Tua Gabriele De Angelis e i dirigenti dell’azienda regionale di trasporto.

Il funzionamento del servizio sarà legato direttamente all’operativo dei voli. Le corse dall’aeroporto partiranno circa 30 minuti dopo l’atterraggio, mentre quelle dalla stazione saranno programmate in modo da consentire ai passeggeri di arrivare allo scalo almeno un’ora prima del decollo. La programmazione sarà diversa nei vari giorni della settimana, proprio per seguire l’andamento dei voli.

Nel mese di maggio, ad esempio, il sabato risulta il giorno di maggiore traffico, con 36 voli tra arrivi e partenze, mentre il lunedì è indicato come giornata di minore flusso, con 22 collegamenti aerei. Da giugno, con l’aumento dell’operativo, anche le corse saranno rimodulate.

Il biglietto costerà 3 euro, avrà validità di 90 minuti e potrà essere utilizzato anche su altre linee urbane. Sarà acquistabile a bordo senza sovrapprezzo tramite carta contactless, attraverso l’app Tua o tramite i canali di vendita Trenitalia.

Prevista anche una veste grafica dedicata per alcuni mezzi, con immagini legate a località simbolo dell’Abruzzo, dalla costa alle aree interne, tra cui Pescara, Rocca Calascio e Civitella del Tronto.