Caldo africano sull’Italia: dove si superano i 30 gradi nei prossimi giorni

Alta pressione in rinforzo, temperature in forte aumento al Centro-Nord e prime notti tropicali possibili tra weekend e inizio della prossima settimana su molte città.

La primavera fresca e instabile sembra destinata a lasciare spazio a una fase dal sapore decisamente estivo. Nei prossimi giorni l’Italia sarà interessata da una nuova espansione dell’anticiclone africano, pronto a portare sole, maggiore stabilità atmosferica e un netto rialzo delle temperature, soprattutto sulle regioni del Centro-Nord.

Il cambiamento sarà progressivo ma evidente. Dopo settimane segnate da frequenti passaggi instabili e valori spesso inferiori alla media, una massa d’aria calda di origine subtropicale risalirà dal Nord Africa verso il Mediterraneo e l’Europa centrale. Il risultato sarà un aumento diffuso dei termometri, con valori che potranno superare i 30 gradi già nel corso del weekend.

Le prime aree coinvolte saranno la Pianura Padana, le regioni tirreniche centrali, la Sardegna e le zone interne del Centro. Domenica il caldo potrà diventare più marcato, con punte vicine ai 31-32 gradi in diverse città. Al Sud, invece, il quadro sarà leggermente diverso: infiltrazioni più fresche in quota potranno favorire qualche episodio di instabilità, soprattutto nelle aree montuose e durante le ore pomeridiane.

La fase più intensa è attesa tra lunedì 25 e mercoledì 27 maggio, quando il caldo potrebbe assumere caratteristiche quasi estive. In alcune zone della Valle Padana, in particolare tra Emilia orientale e Lombardia meridionale, non si escludono picchi di 33-35 gradi, valori più vicini a luglio che alla fine di maggio.

Il rialzo riguarderà anche le temperature minime. In alcune aree urbane e costiere si potrebbero registrare le prime notti tropicali, con valori notturni prossimi o superiori ai 20 gradi. Caldo anomalo anche in montagna, dove lo zero termico potrebbe salire oltre i 4000 metri.

La tendenza conferma quindi una fase stabile e calda, con anomalie termiche significative. Resta da valutare, nei prossimi aggiornamenti, l’eventuale ritorno di instabilità locale nella seconda parte della settimana.