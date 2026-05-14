Fugge all’alt dei carabinieri e si schianta: inseguimento choc fino a Spoltore

Un giovane già noto alle forze dell’ordine non si ferma al controllo a Montesilvano: corsa nel traffico, poi l’impatto contro un guardrail.

Un controllo dei carabinieri si è trasformato in un inseguimento tra Montesilvano e Spoltore, concluso con lo schianto di un’auto contro un guardrail. L’episodio è avvenuto nel pomeriggio di mercoledì 13 maggio, quando un giovane, già conosciuto dalle forze dell’ordine, non si è fermato all’alt imposto dai militari dell’Arma.

Secondo una prima ricostruzione, i carabinieri erano impegnati in un posto di controllo nella zona del cimitero di Montesilvano. Alla vista della paletta, l’automobilista avrebbe invece accelerato, tentando di allontanarsi nel traffico cittadino. A quel punto è partita la gazzella dell’Arma, con sirene attivate, dando avvio a una corsa che ha attraversato diverse strade della zona.

La fuga si è conclusa a Spoltore, nei pressi della rotatoria tra la strada provinciale 16 bis e via Barco, vicino a un autolavaggio. Qui il veicolo è finito contro il guardrail, interrompendo la marcia. In pochi istanti i militari sono riusciti a bloccare il giovane, mettendo in sicurezza l’area interessata dall’intervento.

L’operazione si è svolta con il supporto di una pattuglia della polizia locale di Montesilvano, intervenuta anche per gestire la viabilità e contenere i disagi alla circolazione. Durante l’inseguimento, la condotta dell’automobilista avrebbe creato momenti di forte rischio per gli altri utenti della strada e per i cittadini presenti lungo il percorso.

Dopo il fermo sono scattati gli accertamenti di rito. I carabinieri hanno proceduto alla perquisizione personale del giovane e al controllo dell’auto sulla quale viaggiava. La sua posizione è ora al vaglio degli inquirenti, anche in relazione alla possibile applicazione di una misura cautelare.

Restano da chiarire le ragioni della fuga e gli eventuali ulteriori sviluppi dell’indagine. L’episodio conferma l’attenzione delle forze dell’ordine sui controlli stradali nell’area metropolitana pescarese, dove negli ultimi mesi sono state intensificate le attività di prevenzione e sicurezza.