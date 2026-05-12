Incendio vicino alle case, vento spinge le fiamme: chiesto supporto aereo urgente

Rogo di sterpaglie nella zona Marina di Città Sant’Angelo: vigili del fuoco al lavoro, fiamme vicine a ferrovia e abitazioni, chiesto supporto aereo per sicurezza.

Momenti di apprensione a Città Sant’Angelo, nel Pescarese, dove un incendio di sterpaglie si è sviluppato nella zona di Marina, in prossimità di via delle Tamerici. Le fiamme, favorite dal forte vento che nelle ultime ore sta interessando anche la fascia costiera, hanno rapidamente coinvolto vegetazione secca e aree incolte.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di spegnimento con squadre e mezzi da terra. La situazione è stata monitorata con particolare attenzione perché il fronte del fuoco si è avvicinato alla linea ferroviaria e ad alcune abitazioni, rendendo necessario un intervento coordinato per contenere l’avanzata del rogo.

Secondo le prime informazioni, non risultano al momento persone ferite, ma l’area è stata tenuta sotto controllo per evitare ulteriori rischi. Proprio a causa delle condizioni meteo e della difficoltà di contenere rapidamente le fiamme, è stato richiesto anche il supporto aereo, con l’obiettivo di circoscrivere l’incendio e impedire che potesse estendersi verso zone più sensibili.

L’episodio si inserisce in una giornata complicata sul fronte della prevenzione incendi, con caldo, vento e vegetazione secca che possono favorire la propagazione delle fiamme anche in tempi molto rapidi. Nella stessa area tra Montesilvano e Città Sant’Angelo, in particolare nella zona del Multiplex e del cosiddetto ponte nuovo, sono stati segnalati interventi con mezzi a terra e lanci da mezzo aereo, oltre a deviazioni della circolazione per ragioni di sicurezza.

A seguire l’evoluzione dell’emergenza anche il sindaco Matteo Perazzetti, mentre le squadre operative restano impegnate nelle attività di spegnimento, controllo e successiva bonifica dell’area interessata dal rogo.