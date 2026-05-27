Caldo record e temporali improvvisi: l’Italia tra 38 gradi e grandine

L’anticiclone subtropicale porta valori eccezionali sulla Pianura Padana, ma le prime infiltrazioni umide accendono temporali su Alpi, Appennino e Sud.

Il caldo ha raggiunto il suo picco sull’Italia, con l’anticiclone subtropicale ormai al massimo della sua espansione e temperature in ulteriore aumento rispetto alle ultime 24 ore. La fase più intensa riguarda soprattutto la Pianura Padana, dove il pomeriggio si è trasformato in una vera parentesi rovente, con valori localmente eccezionali per il periodo.

Le punte più elevate hanno toccato i 38°C a Parma, Modena, Bagnacavallo, nel Ravennate, e Rovigo. Valori di poco inferiori, intorno ai 37°C, sono stati registrati anche nel Padovano, nel Pavese e nell’Astigiano. Tutta la Val Padana si mantiene ampiamente sopra i 30°C, così come buona parte del Centro Italia, confermando una fase di caldo intenso e diffuso.

Il quadro, tuttavia, non è dominato solo dal sole e dalle alte temperature. Le prime infiltrazioni di correnti più umide dai quadranti nordorientali stanno iniziando a indebolire l’alta pressione in alcune aree, favorendo la formazione di temporali pomeridiani. I fenomeni si stanno sviluppando soprattutto sulle Prealpi orientali e fino alla Lombardia nordorientale, dove il contrasto tra l’aria molto calda presente nei bassi strati e le correnti più instabili in quota può generare rovesci intensi.

Altri focolai temporaleschi sono segnalati sulle valli cuneesi, sull’Appennino calabro-lucano e nell’entroterra orientale della Sicilia. Si tratta di fenomeni localizzati, ma potenzialmente rapidi e accompagnati da raffiche di vento, attività elettrica e locali grandinate.

La situazione conferma una dinamica tipica delle fasi di caldo intenso: l’energia accumulata nei bassi strati atmosferici può favorire temporali improvvisi non appena l’anticiclone mostra le prime crepe. Nelle prossime ore l’attenzione resterà alta soprattutto al Nord e sui rilievi.