Baby Ladri Incastrati dalle Videocamere: Indagati Sei Ragazzi dai 14 ai 17 Anni

La Marsica è di nuovo teatro di furti scatenati, con abitazioni svaligiate ad Avezzano e Pescina.

La polizia ha individuato infine i responsabili del raid alla scuola media di Carsoli, dove computer e altro materiale informatico sono stati rubati dalle aule. I colpevoli sono sei ragazzi, tutti minorenni (di età compresa tra i 14 e i 17 anni), identificati grazie alle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona.

Il furto nella scuola media è avvenuto nei primi giorni di dicembre, quando qualcuno si è introdotto di notte nelle aule, portando via computer e altro materiale necessario per la didattica. L'allarme è stato lanciato dal personale la mattina successiva, dando il via alle denunce e alle indagini per individuare i membri della banda.

Nel frattempo, altri furti sono stati registrati ad Avezzano e Pescina. In via Pertini ad Avezzano, ladri hanno forzato una finestra e rubato computer, gioielli, e denaro da un'abitazione. I proprietari hanno trovato l'appartamento in disordine, con danni agli arredi. A Pescina, in via Silone, malviventi hanno forzato la porta d'ingresso di un'altra abitazione, fuggendo con oro e contanti, lasciando caos dietro di sé.

L'ondata di furti ha sollevato preoccupazioni tra i cittadini, portando alcuni sindaci a richiedere un intervento urgente del prefetto durante l'ultima riunione del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza in prefettura. La richiesta si è concentrata su un aumento dei controlli delle forze dell'ordine sul territorio per affrontare l'escalation del fenomeno e garantire la sicurezza della comunità.