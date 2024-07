Baldini Ambisce alla Serie B e alla Serie A per il Pescara: "Un Sogno da Realizzare"

Presso l'Ekk Hotel di Città Sant'Angelo, Silvio Baldini è stato presentato come nuovo tecnico del Pescara, esprimendo ambizioni elevate per il club biancazzurro. Il neo-allenatore ha affrontato una lunga conferenza stampa insieme al presidente Daniele Sebastiani, sottolineando la sua fiducia nel raggiungere obiettivi importanti per la squadra.

Baldini ha dichiarato: "Pescara è un posto magico, dove la storia del bel gioco è nel DNA. Vogliamo tornare in Serie B e, perché no, puntare anche alla Serie A. So della contestazione, ma la considero parte della democrazia. Voglio giocatori orgogliosi di indossare questa maglia".

Il presidente Sebastiani ha aggiunto: "Abbiamo scelto Baldini per i suoi valori e la sua determinazione. Condividiamo la stessa visione di duro lavoro. Siamo fiduciosi che possa fare bene con il Pescara".

Baldini ha concluso ribadendo il suo impegno: "Non abbiamo paura delle sfide. Voglio ritrovare la magia qui a Pescara. Speriamo di rivivere grandi sogni insieme".