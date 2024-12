Balletti sui polpi: TikTok blocca l'account della pescivendola "più bella d’Italia"

Carmela Febbraro, star dei social, accusata di maltrattamenti sugli animali dopo una denuncia da parte di un attivista e un servizio TV.

TikTok ha bloccato il profilo di Carmela Febbraro, ribattezzata sui social come la "pescivendola più bella d’Italia". La decisione è arrivata dopo una serie di segnalazioni, tra cui quella del noto attivista per i diritti degli animali Enrico Rizzi, che ha accusato la donna e suo marito Luigi di "maltrattamenti sugli animali". Il profilo TikTok, famoso per video in cui la coppia si esibiva in balletti con polpi, gamberi e altri crostacei vivi, contava oltre 10 milioni di like, ma è stato rimosso per violazione delle regole della piattaforma.

La vicenda ha attirato l’attenzione già lo scorso febbraio, quando la trasmissione televisiva Le Iene si era recata nella pescheria della coppia a Casoria, in provincia di Napoli, per verificare il trattamento riservato agli animali vivi venduti nel negozio. Durante il servizio, l’inviato Filippo Roma, accompagnato da Enrico Rizzi, ha documentato le pratiche adottate, considerate dall’attivista umilianti e contrarie al benessere animale.

Luigi Febbraro, marito di Carmela, si è difeso sostenendo che la loro attività fosse fraintesa e che i video rappresentassero semplicemente un modo per promuovere i prodotti in vendita. “Mostravamo solo quello che vendiamo. Evidentemente davamo fastidio a qualcuno”, ha commentato, sottolineando di aver chiamato lui stesso i carabinieri per lamentare l’intrusione della troupe televisiva durante l’orario di lavoro.

Dopo la chiusura del profilo TikTok, Enrico Rizzi ha rincarato la dose, definendo i video come un modo "disumano" di promuovere l’attività commerciale. Secondo l’attivista, i due pescivendoli avrebbero "sfruttato gli animali come oggetti, sottoponendoli a trattamenti che violano il codice penale". Rizzi ha inoltre annunciato di aver presentato una denuncia formale e richiesto il sequestro preventivo della pescheria.

La vicenda ha suscitato un dibattito acceso sui social, dividendo gli utenti tra chi difende la coppia e chi condanna le pratiche ritenute offensive nei confronti degli animali. La situazione sembra tutt’altro che conclusa, con ulteriori sviluppi legali e mediatici attesi nelle prossime settimane.