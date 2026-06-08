Ballottaggi, verdetto a sorpresa: nei capoluoghi finisce tre a tre

Affluenza in netto calo al secondo turno delle comunali: centrosinistra e centrodestra si dividono i sei capoluoghi, mentre pesano apparentamenti e voto locale.

Il secondo turno delle elezioni comunali 2026 consegna un quadro politico equilibrato nei capoluoghi di provincia chiamati al ballottaggio. Secondo le elaborazioni di YouTrend, il confronto si chiude con un sostanziale pareggio: tre città al centrodestra e tre al centrosinistra. La coalizione di governo conquista Arezzo, Lecco e Macerata, mentre il campo progressista si afferma ad Agrigento, Chieti e Trani.

Il dato nazionale racconta però anche un altro elemento: la partecipazione al voto è scesa. L’affluenza definitiva ai ballottaggi si è fermata intorno al 52%, oltre otto punti in meno rispetto al 60,48% del primo turno. Una flessione attesa, ma comunque significativa, che conferma la difficoltà del secondo turno nel riportare alle urne gli elettori quando non ci sono più liste e candidati al Consiglio comunale a fare da traino.

Nei sei capoluoghi il risultato fotografa una competizione molto territoriale. Ad Arezzo vince Marcello Comanducci, candidato sostenuto dal centrodestra, che supera il rivale del centrosinistra Vincenzo Ceccarelli. A Lecco il nuovo sindaco è Filippo Boscagli, anche lui espressione del centrodestra. A Macerata, invece, arriva la conferma per Sandro Parcaroli, rieletto alla guida della città.

Sul fronte opposto, il centrosinistra mantiene e conquista posizioni rilevanti. A Chieti si afferma Giovanni Legnini, già vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura, che supera Cristiano Sicari nonostante gli apparentamenti del centrodestra. Ad Agrigento la vittoria va a Michele Sodano, che parla di nuova fase per la città. A Trani, infine, festeggia Marco Galiano, avanti sul candidato del centrodestra Angelo Guarriello.

Guardando all’intera tornata amministrativa nei 18 capoluoghi al voto, il centrosinistra passa da 8 amministrazioni uscenti a 10 sindaci eletti, mentre il centrodestra sale da 5 a 6. Si riduce invece lo spazio dei candidati civici o sostenuti da altri schieramenti, che scendono da 5 a 2.

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha commentato il voto parlando di risultati che confermano la forza del centrodestra, la solidità della coalizione e il radicamento nei territori. Dal centrosinistra, invece, il dato dei capoluoghi viene letto come una conferma della capacità di competere nelle città e di consolidare alcune amministrazioni strategiche.

Il voto locale, come spesso accade nelle comunali, non restituisce una lettura univoca. Gli apparentamenti hanno pesato in alcune città, mentre in altre il risultato è stato determinato dalla tenuta del candidato più riconoscibile o dalla capacità di mobilitare il proprio elettorato al secondo turno. La fotografia finale è quella di un Paese politicamente diviso, con il centrodestra competitivo in molte realtà e il centrosinistra capace di rafforzare la propria presenza nei capoluoghi.

Il dato dell’astensione resta però il segnale più evidente. La riduzione dei votanti tra primo turno e ballottaggio conferma un fenomeno ormai ricorrente: quando la partita si restringe a due candidati, una parte dell’elettorato non torna alle urne. Ed è proprio su questa capacità di mobilitazione che si è giocata, città per città, la differenza decisiva.