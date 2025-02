Banda delle Range Rover in azione: furti notturni colpiscono la città, anche un magistrato

La banda delle auto di lusso non si ferma: rubate tre Range Rover in pieno centro, tra cui una appartenente a un magistrato. Aumento dei furti preoccupa Avezzano.

La banda che da settimane semina il panico tra i residenti di Avezzano colpendo soprattutto auto di lusso, ha fatto nuovamente centro. Dopo aver preso di mira numerose Range Rover Evoque, i malviventi hanno agito ancora una volta durante la notte, portando via tre veicoli in pieno centro cittadino. I furti sono stati consumati in via Monsignor Bagnoli, via Armando Diaz e via Nazario Sauro, con un furto in particolare che ha visto sparire il veicolo della moglie dell'avvocato Roberto Verdecchia, ex assessore comunale, e un altro appartenente a un magistrato.

Il modus operandi dei ladri sembra essere ormai consolidato e altamente professionale. Le auto vengono sottratte con grande abilità, suggerendo l'operato di professionisti che puntano specificamente a modelli di lusso per poi rivenderli attraverso canali illeciti all'estero. L’episodio si inserisce in una serie di furti che sembrano avere come obiettivo esclusivo le Range Rover Evoque, un modello altamente richiesto sul mercato del mercato nero.

Un episodio analogo si è verificato nella notte tra domenica e lunedì a Rivisondoli, dove è stato rubato un altro veicolo dello stesso modello del valore di 250mila euro. La macchina era parcheggiata in viale Regina Elena e risultava di proprietà di una ditta napoletana. Il furto è stato denunciato ai carabinieri di Pescocostanzo, che hanno avviato un'indagine. Gli inquirenti hanno scoperto che i ladri avevano usato una chiave elettronica modificata e una centralina per mettere in moto l'auto senza destare sospetti. La vittima del furto si è accorta dell’accaduto grazie al sistema antifurto che ha inviato un allarme attraverso l'app collegata.

Nel frattempo, i furti a Avezzano hanno suscitato forti preoccupazioni tra i cittadini, tanto che il consigliere comunale di minoranza Stefano Lanciotti ha criticato aspramente la risposta delle forze dell'ordine. «Tre auto rubate nel cuore di Avezzano, oltre a due furti in abitazioni di persone note e altri tentativi a Caruscino: cosa dobbiamo aspettarci ancora?», ha dichiarato Lanciotti. Il consigliere ha sottolineato come la situazione di insicurezza urbana sia ormai insostenibile e ha invitato il sindaco a fare meno apparizioni e ad adottare soluzioni più efficaci. Lanciotti ha affermato che è ora di passare dalle parole ai fatti concreti per garantire la tranquillità dei cittadini.

Questi episodi evidenziano non solo l'abilità della banda ma anche l’urgenza di un intervento concreto per migliorare la sicurezza nelle città, dove i furti sembrano ormai essere all'ordine del giorno.