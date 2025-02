Banda di ladri terrorizza Villamagna: furti in casa anche con i proprietari dentro

A Villamagna, una banda di ladri ha messo a segno furti notturni in case private, agendo anche quando c’erano i proprietari. La comunità è sconvolta.

Villamagna è stata recentemente sconvolta da una serie di furti che ha messo in allarme l'intera comunità. Giovedì sera, una banda di ladri ha preso di mira alcune abitazioni tra via Livoli e via Leonardo da Vinci, forzando le finestre e penetrando all’interno delle case. I malviventi, dopo aver messo a segno i colpi, si sono dileguati con oro, gioielli, soldi e persino costose pellicce.

In uno dei casi, il sistema d'allarme ha fatto scattare l'allerta e i ladri, costretti alla fuga, hanno lasciato sul posto pochi indizi. Ciò che ha spaventato maggiormente i residenti, però, è stato il fatto che, in almeno un’occasione, i ladri abbiano agito anche in presenza dei proprietari delle abitazioni, senza temere la possibilità di una colluttazione. Un comportamento decisamente spregiudicato che ha incrementato la paura tra i cittadini.

Gli investigatori, tra cui i carabinieri, sono al lavoro per fare chiarezza su questi episodi criminali, mentre la comunità esprime la propria preoccupazione soprattutto per l’effetto che questo tipo di reato ha sulla sicurezza percepita. La paura non è solo per il valore degli oggetti rubati, ma per il clima di insicurezza che si è creato, aumentando il senso di vulnerabilità tra le persone. Il caso continua ad essere seguito con attenzione dalle forze dell'ordine, mentre i cittadini si chiedono quando tornerà la tranquillità.