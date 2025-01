Bandito armato di coltello minaccia cassiere e anziana, ma fugge a mani vuote

Un tentativo di rapina è stato sventato ieri pomeriggio presso l'ufficio postale centrale di Francavilla al Mare, in via Duca degli Abruzzi. Un uomo, armato di coltello, ha preso in ostaggio un'anziana cliente e ha minacciato il cassiere, ma è stato costretto a fuggire senza bottino.

Intorno alle 13:00, l'individuo, con il volto parzialmente nascosto, è entrato nell'ufficio postale. Si è avvicinato a un'anziana in attesa del suo turno, l'ha afferrata e, utilizzandola come scudo, ha minacciato il cassiere con il coltello, intimandogli di consegnare il denaro. Il dipendente ha risposto che la somma disponibile era esigua, costringendo il rapinatore a darsi alla fuga a piedi.

Nessuno è rimasto ferito durante l'incidente. L'allarme è stato lanciato al 112, e sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Francavilla e del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Chieti. Le ricerche nella zona non hanno portato a risultati immediati.

Le testimonianze raccolte indicano che il rapinatore parlava senza particolari inflessioni dialettali. Le immagini delle telecamere di videosorveglianza potrebbero essere determinanti per l'identificazione del responsabile.

Questo episodio richiama alla memoria un altro tentativo di rapina avvenuto nel 2019 presso lo stesso ufficio postale, quando un settantenne, armato di una bomba poi rivelatasi finta, fu bloccato da un cliente e arrestato dai carabinieri.

Le forze dell'ordine continuano le indagini per individuare il responsabile di questo nuovo tentativo di rapina.