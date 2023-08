Banzina Shock!: 2,7€/litro e sulla A8 Arriva la Finanza

In un clamoroso sviluppo sul fronte dei prezzi dei carburanti, la benzina raggiunge un nuovo picco inaspettato, toccando la cifra sconcertante di 2,7 euro al litro. Questo prezzo esorbitante, superiore addirittura del 35% rispetto alla media nazionale, è stato registrato nel distributore situato all'altezza del chilometro 7,600 sulla prestigiosa autostrada A8 Milano-Varese. L'area di servizio Villoresi Ovest è stata testimone di questa rilevante impennata, che si verifica nel momento in cui il carburante verde raggiunge il valore senza precedenti di 2,722 euro al litro nella modalità self-service.

L'incremento vertiginoso dei prezzi è stato prontamente catturato dall'applicazione Prezzi Benzina, che ha segnalato questa nuova impennata dei costi di rifornimento. Questo rialzo di prezzo ha immediatamente attirato l'attenzione dell'opinione pubblica, generando stupore e preoccupazione.

L'analisi dei prezzi medi della benzina rivela una situazione ancor più allarmante. Attraverso il sito ufficiale del ministero che monitora i prezzi dei carburanti, emerge un divario evidente. L'intera rete autostradale del paese presenta un costo medio per la benzina pari a 2,017 euro al litro, mentre scendendo nei dettagli il prezzo medio della benzina in Lombardia è di 1,940 euro al litro. Questi numeri sono particolarmente significativi se messi a confronto con il record increscioso raggiunto sulla A8.

In risposta a questo drammatico sviluppo, Assoutenti, l'associazione dei consumatori, è pronta a intervenire. L'associazione ha annunciato che presenterà una formale denuncia alle autorità competenti, in particolare alla Guardia di Finanza. Questa azione è finalizzata a fare luce sulle ragioni dietro a questa escalation dei prezzi e a garantire trasparenza e equità nei costi di rifornimento. Furio Truzzi, presidente di Assoutenti, ha condiviso le sue preoccupazioni riguardo a questa situazione. Egli ha sottolineato che un'automobile di cilindrata media avrebbe bisogno di sborsare una somma considerevole, pari a 136,1 euro, per un pieno a questo prezzo straordinario. Questo costo insostenibile richiede una risposta chiara da parte delle autorità finanziarie, il cui intervento è atteso per affrontare questa questione e dissipare ogni dubbio riguardo alla regolarità di tali pratiche di prezzatura.