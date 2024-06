Bar chiuso per 10 giorni su ordine del Questore

Il questore di Pescara, Carlo Solimene, ha disposto la chiusura di un bar per 10 giorni per garantire l'ordine e la sicurezza pubblica. La decisione è stata notificata ieri dal personale della Questura di Pescara, coinvolgendo la Divisione Polizia Amministrativa, la Squadra Volante e la Polizia Scientifica.

Il provvedimento si basa sulle attività di controllo della Compagnia Carabinieri di Montesilvano, che ha rilevato ripetuti disordini e la presenza abituale di persone pregiudicate o pericolose nel locale. Questi elementi hanno portato alla sospensione temporanea della licenza per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e per l'operazione della sala giochi del bar.

"Questo provvedimento è uno strumento cruciale per prevenire situazioni che costituiscono un pericolo per l'ordine pubblico, la moralità e la sicurezza dei cittadini," si legge in una nota della Questura. La chiusura mira a tutelare la pubblica sicurezza anticipatamente e a mantenere la tranquillità nel territorio.