Basket: Arriva a L'Aquila il Palestrina per il Turno Infrasettimanale

Un campionato di SERIE B Interregionale bellissimo e senza sosta per le squadre impegnate in una lotta che dopo 5 giornate ha appassionato tantissimi addetti ai lavori e piazze storiche e importanti per la pallacanestro italiana, nelle 6 regioni coinvolte dal Girone F della Conference Centro Italia.

Dopo l’impresa di domenica sul campo del Ferentino, turno infrasettimanale ricco di insidie per il Nuovo Basket Aquilano, che alle 20:30 di mercoledi 1 Novembre riceverà al PalaAngeli Prosolidar il Palestrina Basket, società di grande tradizione e con un roster costruito per arrivare fino in fondo e ai playoffs per la promozione: dopo la Virtus Roma e la Supernova Fiumicino, la terza forza al momento del campionato, in un calendario casalingo che ha riservato agli appassionati aquilani un trittico durissimo.

L’importante vittoria di Ferentino, però, ha fornito una dimostrazione di forte consapevolezza nei propri mezzi messa in campo dai ragazzi biancoblù, una consapevolezza che fa ben sperare i tifosi del PalaAngeli Prosolidar, che sono chiamati come sempre a sostenere con la propria passione domani sera il team del capoluogo, nelle cui file sarà ancora assente Giulio Antonini, out per un infortunio al ginocchio dalla seconda giornata, ma in pieno recupero e prossimo al rientro.

Dopo il turno infrasettimanale appena un paio di giorni di recupero per tornare in campo sabato 4 sull’ostico campo del san Nilo Grottaferrata, davvero una partenza intensissima di campionato per le squadre partecipanti!

Il coach del Nuovo Basket Aquilano analizza il successo esterno di domenica e il momento della squadra: “Vincere su un campo caldo come quello di Ferentino è importante per tanti motivi, soprattutto perché è avvenuto al termine di una prova di grande maturità e consapevolezza, provando sin dalle prime battute ad imporre la nostra pallacanestro, rispettando in pieno le idee su cui avevamo posto l'accento in settimana ed avendo la forza mentale di gestire un finale di partita in cui i Ferentani hanno provato in tutti i modi ad impattare per girare gli equilibri a loro favore. Vorrei fare i complimenti ai ragazzi che hanno meritato in pieno di portare a casa la posta in palio, ora ci aspetta una settimana di quelle toste con altre due partite in sei giorni, quella con Palestrina al PalaAngeli Prosolidar e quella di in trasferta a Grottaferrata saranno due test che ci diranno tanto sul lavoro che stiamo portando avanti e sul processo di crescita iniziato ormai due mesi fa.”