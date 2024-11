Beccato con oltre 200 grammi di droga, 44enne arrestato durante un controllo

urante un controllo serale in via del Santuario, la polizia ha fermato un'auto guidata da un 44enne con precedenti penali. La perquisizione ha rivelato due involucri contenenti cocaina, del peso complessivo di 70 grammi. Gli agenti, insospettiti dalla scoperta, hanno deciso di estendere la verifica anche all'abitazione dell'uomo. Lì, sono stati trovati ulteriori 144,4 grammi di cocaina, materiale per il confezionamento, un bilancino di precisione e sostanze da taglio utili alla preparazione delle dosi.

L'uomo è stato immediatamente arrestato e, su ordine del pubblico ministero di turno, trasferito nella casa circondariale locale in attesa dell'udienza di convalida. Dopo la comparizione in tribunale, il giudice ha stabilito per l'arrestato la custodia cautelare in carcere.

Nel frattempo, un altro episodio di detenzione di droga si è verificato a Cepagatti. I carabinieri hanno fermato un veicolo in via Matilde Serao, condotto da un 40enne. Durante il controllo, i militari hanno avvertito un forte odore di tabacco bruciato, associato all'uso di sostanze stupefacenti. La successiva perquisizione ha portato alla scoperta di 12,70 grammi di hashish, suddivisi in quattro dosi. L'uomo è stato denunciato a piede libero per detenzione ai fini di spaccio, e la droga è stata sequestrata.

Questi interventi evidenziano l'importanza della costante attività di controllo delle forze dell'ordine per contrastare il traffico di sostanze stupefacenti, sottolineando come la presenza capillare sul territorio rappresenti un efficace deterrente.