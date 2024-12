Belen Rodriguez infiamma il web: le foto nella vasca fanno impazzire i fan

La showgirl argentina incanta i follower con scatti sensuali e aggiorna sulle condizioni di salute del padre Gustavo dopo l’incidente.

Belen Rodriguez torna a stupire sui social pubblicando due foto che la ritraggono nuda nella vasca da bagno della sua nuova casa. Con il corpo avvolto dalla schiuma, lascia intravedere solo alcuni dettagli, come la schiena e parte del lato B, accendendo l’immaginazione dei fan. I suoi scatti raccolgono migliaia di like e commenti, con i follower che non risparmiano complimenti sulla sua bellezza. Alcuni la paragonano a un’opera d’arte, con curve “più scolpite del marmo”.

Nonostante le apparenze, è un momento complesso per la showgirl. Dopo la separazione definitiva da Stefano De Martino, Belen si ritrova a gestire la sua vita da single, divisa tra i suoi impegni di mamma e di figlia. Nei giorni scorsi, infatti, il padre Gustavo Rodriguez è stato coinvolto in un grave incidente: un incendio in un capannone a Gallarate lo ha lasciato con ustioni significative.

Inizialmente riservata sulla vicenda, Belen ha poi scelto di rompere il silenzio con un messaggio affettuoso rivolto al padre: “Lui è la mia forza”. Oggi rassicura i follower sulle sue condizioni: “Sta meglio, momento difficile, ma l’amore della famiglia ti salva”. A sostegno di Gustavo si è unita anche la sorella Cecilia Rodriguez, che ha scritto un incoraggiante “Forza papà” sui social.

Nonostante tutto, la showgirl non smette di essere protagonista. Oltre agli scatti casalinghi, appare nelle vetrine natalizie e sui cartelloni pubblicitari con un sensuale intimo rosso, consolidando il suo status di icona di fascino e stile.

Belen si conferma una delle personalità più amate e discusse dello showbiz. Ogni suo gesto, dai post più audaci ai momenti di vita privata, cattura l’attenzione del pubblico. I suoi fan la seguono con affetto e curiosità, dimostrando ancora una volta che, nonostante le difficoltà, Belen sa come restare al centro della scena.