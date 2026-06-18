Bellante, vasto incendio nel fotovoltaico: elicottero in volo e otto ettari bruciati

Le fiamme hanno attraversato un pendio coperto da vegetazione secca, complicando l’intervento dei soccorritori tra pannelli solari, mezzi antincendio e ripetuti lanci d’acqua dell’elicottero antincendio.

Un vasto incendio di sterpaglie è divampato nel pomeriggio di mercoledì 17 giugno in località Sant’Angelo, nel territorio comunale di Bellante, in provincia di Teramo. Il fronte del fuoco si è rapidamente esteso lungo un pendio, raggiungendo l’interno di un grande impianto fotovoltaico.

Le fiamme hanno percorso una superficie stimata in circa otto ettari, all’interno di un campo di pannelli solari che si sviluppa complessivamente su circa dodici ettari. La vegetazione secca presente sul terreno ha favorito la propagazione del rogo, mentre la conformazione collinare dell’area e la presenza delle strutture fotovoltaiche hanno reso particolarmente complesse le operazioni condotte dalle squadre a terra.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del Comando provinciale di Teramo e quelli del Distaccamento di Nereto, con uomini e diversi mezzi antincendio. Alle operazioni hanno preso parte anche le squadre dei volontari Aib, impegnate nel contenimento delle fiamme e nella bonifica delle zone progressivamente messe in sicurezza.

A supporto del personale è stato richiesto l’intervento dell’elicottero Drago 158, decollato dal Reparto volo dei Vigili del fuoco di Pescara. Il velivolo ha sorvolato ripetutamente il versante effettuando quattordici lanci d’acqua, indispensabili per raggiungere i punti più difficili e rallentare l’avanzata dell’incendio.

Il lavoro dei soccorritori è proseguito per diverse ore, con l’obiettivo di evitare che il fuoco coinvolgesse ulteriori porzioni dell’impianto o si propagasse verso la vegetazione circostante. Il rogo è stato successivamente domato, mentre le squadre hanno continuato a controllare l’area per individuare eventuali focolai residui.

Non sono state diffuse, al momento, informazioni su persone ferite. Restano inoltre da quantificare i danni provocati dalle fiamme ai pannelli e alle strutture presenti nel campo fotovoltaico. Le cause che hanno dato origine all’incendio dovranno essere accertate attraverso le verifiche effettuate nell’area interessata.