Benzina ai Massimi da 6 Mesi: Prezzi in Aumento

La benzina torna a salire, raggiungendo il livello massimo degli ultimi sei mesi, mentre il gasolio registra un leggero calo. Secondo quanto riportato da Staffetta Quotidiana, i prezzi dei carburanti stanno subendo un'impennata, nonostante i venti di guerra che soffiano sul Medioriente non sembrino ancora aver influito sui mercati petroliferi.

Nei punti di rifornimento self service, la benzina è stata quotata a una media di 1,914 euro al litro, mentre il diesel è sceso a 1,808 euro al litro. Tuttavia, al servito, i prezzi superano i 2 euro al litro, con la benzina che raggiunge i 2,051 euro al litro e il diesel che si attesta a 1,948 euro al litro.

Tra le compagnie di distribuzione, Q8 ha aumentato i prezzi consigliati della benzina di due centesimi al litro, mentre Tamoil ha registrato un aumento di un centesimo sia per la benzina che per il gasolio. Questi dati sono stati comunicati dai gestori e raccolti dall'Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del Made in Italy, elaborati da Staffetta.

Sulle autostrade, i prezzi sono leggermente più alti, con la benzina self service a 1,996 euro al litro e il gasolio self service a 1,911 euro al litro.

La tendenza al rialzo dei prezzi dei carburanti suggerisce un periodo di instabilità sul mercato, con gli automobilisti che potrebbero dover fare i conti con costi più elevati per il pieno del serbatoio.