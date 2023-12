"Bilancio 2024 e Superbonus sonotutele per i cittadini abruzzesi"

“Esprimo soddisfazione riguardo la misura del Superbonus, grazie alla quale saranno tutelati i cittadini e le imprese, un buon risultato raggiunto attraverso l’impegno costante di Forza Italia che già nei mesi scorsi aveva presentato la proposta di proroga del Superbonus fino a giugno 2024”.



Commenta così Roberto Santangelo la notizia riguardo il decreto sul Superbonus approvato dal Consiglio dei Ministri e spiega: “In base all’accordo raggiunto, infatti, la proroga consentirà a tutti coloro che non hanno avuto modo di concludere i lavori entro la fine del 2023, di poterli concludere nel 2024. Si tratta di una misura ad hoc che tutela i redditi bassi con il Superbonus al 110% , ma la misura continuerà ad esistere al 70% per tutti quelli che proseguiranno i lavori nel nuovo anno”.



Santangelo aggiunge: “Misure come queste sono importanti per sostenere i cittadini, soprattutto chi è economicamente più in difficoltà, per permettere loro di raggiungere un livello di vita adeguato e decoroso, ma allo stesso tempo vengono sostenute le imprese che sono il motore economico del Paese”.





Sul bilancio di previsione 2024 il vice presidente aggiunge: “Abbiamo approvato, in una lunga sessione di Consiglio Regionale, il Bilancio di Previsione e la Legge di Stabilità. Una grande soddisfazione perché sono state stanziate risorse importanti per dare attenzione alle fragilità e all’inclusione, sostenere commerci e imprese, potenziare i servizi e i trasporti, migliorare l’edilizia sanitaria e scolastica, contribuire alle attività del Terzo settore”.



Roberto Santangelo, infine, spiega: “Con oltre 14 miliardi di euro dimostriamo l’attenzione per l’intero territorio d’Abruzzo: saranno rifinanziate numerose Leggi Regionali a mia firma per la valorizzazione del patrimonio culturale e identitario abruzzese come la Transumanza e il Festival dei Popoli Europei. Vogliamo inoltre sostenere – aggiunge Santangelo - le imprese agricole danneggiate dal maltempo e le attività che subiscono perdite a causa dei cantieri della ricostruzione post sisma, perché sono il motore economico della Regione. Particolare attenzione è rivolta anche ai giovani e ai fragili come il finanziamento per le borse di studio e per i campi estivi per i minori affetti da diabete mellito. Iniziamo il 2024 con ottimi propositi – conclude il vice presidente vicario del Consiglio Regionale – per un Abruzzo moderno e una politica al servizio dei cittadini”.