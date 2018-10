Biondi Fuori dalla Regione, per il Sindaco dell'Aquila Salta la Candidatura

Salta lo scacchiere politico abruzzese e il primo silurato eccellente è proprio Pierluigi Biondi sindaco a sorpresa del capoluogo aquilano che dopo aver avanzato (non direttamente) la sua candidatura alla Presidenza della Regione vede l'indisponibilità, soprattutto di Forza Italia a recepirla e, onde evitare il fuoco amico, resta in comune.

L'Abruzzo che, secondo i ben informati, spettava a Fratelli d'Italia ora fa saltare i piani di tutto il centrodestra nazionale, Giorgia Meloni non è in grado di esprimere un altro candidato nella nostra regione che dovrà necessariamente andare ad altro partito, se non ad un indipendente slegato dai partiti (ormai dopo il premier Conte atto ampiamente sdoganato).

"Ringrazio ma vado avanti. La decisione l’ho presa durante la riunione per organizzare i primi passi del decennale del sisma. Troppi sentimenti, troppe passioni, troppe speranze. Prima ancora notti insonni, riflessioni profonde, discussioni in famiglia. Gli amici, le persone incontrate per strada, la gente normale che ha il mio numero di cellulare (lo stesso dal 1997 perché non ho avuto mai bisogno di cambiarlo)." - Così scrive Biondi su Facebook e sullo stesso social network americano continua - "Quelli che ti invitano a farlo, perché non c’è mai stato un candidato presidente aquilano doc, quelli che ti dicono che è meglio di no, perché c’è tanto, tantissimo, ancora da fare. Gli uni e gli altri con le stesse ragioni. Qualcuno, meschinamente, ha tirato fuori questioni di poltrone e soldi. Io che la “poltrona” più bella del mondo ce l’ho già e che non ho chiesto manco il telefono di servizio o un centesimo di rimborso spese. L’avrei fatto per l’unico motivo che mi spinge a fare politica: l’amore per la mia terra. Non lo farò per lo stesso, unico, motivo. - Una decisione per la sua terra che un po' cozza con le decisioni di quasi metà della sua Giunta che era già pronta alla corsa per una poltrona da consigliere, ma il Sindaco continua - Ringrazio Giorgia Meloni per l’opportunità, per il suo affetto per L’Aquila e il cratere, per la sua costante attenzione. Ringrazio la comunità di Fratelli d’Italia per il lavoro che sta facendo, la sua classe dirigente, nazionale e locale. Ringrazio i tanti che, fuori e dentro la coalizione, si sono resi disponibili. Sono certo che sapremo trovare, tutti insieme, il candidato giusto per il centrodestra, quello che saprà rivolgersi all’Abruzzo unico, dalle cime del Gran Sasso alle coste dell’Adriatico. Quello che saprà parlare di sanità e trasporti, di sicurezza del territorio e prevenzione sismica, di sviluppo turistico e valorizzazione dei beni culturali, di innovazione e ricerca, di lavoro e formazione, di agricoltura e prodotti tipici, di benessere e di attenzione ai più deboli. - e poi conclude con quello che è l'ennesimo slogan elettorale - Come per L’Aquila, anche per l’Abruzzo faremo sul serio. Io sono pronto. Noi siamo pronti."