Biondi un Fallimento per L'Aquila, Centro Bloccato, Nessuna Pianificazione e Negozianti alla Fame

Il Partito Democratico dell'Aquila esprime gravi preoccupazioni riguardo alla gestione dei cantieri nel centro storico, definendola un fallimento amministrativo della destra locale. In una nota, il PD denuncia la mancanza di pianificazione e concertazione nei lavori che stanno soffocando il cuore della città.

Il centro storico dell'Aquila è stato trasformato in un groviglio di cantieri, senza una chiara pianificazione e senza considerare gli impatti sulle attività commerciali e sui residenti. I ritardi nei lavori a Piazza Duomo e in altre piazze cruciali stanno infliggendo danni irreparabili all'economia locale.

Inoltre, il PD critica il mancato impegno dell'amministrazione nel fornire ristori alle attività commerciali penalizzate e nel garantire parcheggi sufficienti. La mancanza di un piano efficace per i parcheggi sta rendendo la vita difficile sia per i residenti che per i visitatori.

Il PD chiede un'immediata azione per risolvere questa situazione critica, inclusa la creazione di un tavolo di concertazione permanente con tutte le parti interessate. Altrimenti, avverte il PD, il centro storico rischia di diventare una semplice scenografia per eventi estivi, mentre la sua vita quotidiana si spegne.