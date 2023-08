Blackout di energia elettrica da due giorni: Disagi a Spoltore per un guasto

Diverse zone di Spoltore, nel territorio di Pescara, sono rimaste al buio a causa di un persistente guasto elettrico che perdura da due giorni. La situazione di disagio è particolarmente sentita nella frazione di Santa Teresa, dove centinaia di utenze sono rimaste prive di alimentazione elettrica. Il problema è emerso sabato sera intorno alle 22.20, momento in cui si è verificato un black-out che ha coinvolto anche altre località, tra cui Pescara e Francavilla al Mare nel Chietino. Anche se la sospensione dell'energia è durata solo venti minuti nelle altre città, a Santa Teresa il guasto ha causato un'interruzione prolungata del servizio elettrico.

Gli effetti della mancanza di energia sono stati molteplici e avvertiti dagli abitanti della zona. Dagli ascensori rimasti inoperativi al raffreddamento compromesso a causa dell'aria condizionata fuori uso, i cittadini hanno dovuto affrontare diversi disagi nella loro vita quotidiana.

Per far fronte alla situazione, in alcuni casi sono stati attivati gruppi elettrogeni per fornire temporaneamente energia a determinate aree colpite dal black-out. Tuttavia, nonostante gli sforzi per risolvere il problema, la mancanza di informazioni tempestive e dettagliate ha suscitato malcontento tra gli abitanti, che sui social network hanno espresso il loro disappunto per l'assenza di chiarezza sulla situazione e per i disagi subiti. La popolazione attende una risoluzione rapida del guasto e un ripristino dell'energia elettrica nelle zone colpite.