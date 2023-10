Blitz Della Capitaneria di Porto Contro i Pescatori Abusivi di Ricci e Polpi

Nella scorsa notte, la Guardia Costiera di Ortona ha portato a termine un'azione contro i pescatori di frodo che si dedicano alla cattura illegale di ricci di mare e polpi lungo la costa adriatica. Questo fenomeno illegale ha rappresentato una minaccia costante per la biodiversità marina di questa regione.

Il successo dell'operazione è stato reso possibile grazie alle segnalazioni tempestive da parte di residenti nella zona di Postilli, a nord di Ortona, che hanno notato diverse persone con attrezzature da pesca subacquea dirigere verso il mare intorno alle 22:00 di ieri sera.

Il Nucleo Operativo di Polizia Ambientale della Capitaneria di Porto è intervenuto immediatamente e ha individuato, a poche decine di metri dalla costa, le luci in acqua che indicavano la presenza dei pescatori abusivi. È iniziato un lungo appostamento che si è concluso solo alle 03:00 del mattino successivo, sul litorale a sud di Francavilla al Mare, dove i pescatori abusivi sono stati sorpresi mentre portavano a riva il bottino della loro attività illecita. I tre trasgressori, tutti provenienti da altre regioni, sono stati identificati.

Ai tre pescatori abusivi è stata inflitta una sanzione totale di 3.000 €. Tutto il pescato, che consisteva in oltre 3.000 ricci e 60 kg di polpi, è stato confiscato insieme alle attrezzature da sub, il cui valore ammontava a diverse migliaia di euro e sono stati posti sotto sequestro.

L'intervento dei Carabinieri è stato necessario durante la verbalizzazione, data l'atteggiamento non collaborativo dei pescatori abusivi. L'enorme quantità di ricci, ancora in vita, è stata restituita al mare, mentre i polpi saranno destinati in beneficienza all'associazione caritatevole "La Capanna di Betlemme" di Chieti, previa visita e autorizzazione per il consumo umano da parte del veterinario dell'ASL.

Questa operazione si aggiunge a una serie di attività di contrasto alla pesca di frodo, che negli ultimi tre mesi ha permesso di rimuovere circa 10.000 ricci di mare e diversi quintali di polpi dal mercato nero. Ciò dimostra l'attenzione costante da parte della Guardia Costiera di Ortona per proteggere la biodiversità marina e prevenire il depauperamento delle risorse ittiche del mare.