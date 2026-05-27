Blitz al Psoe, Sánchez sotto pressione: il caso Leire scuote Madrid oggi

Gli agenti chiedono documenti nella sede socialista di Ferraz, mentre il premier nega ombre sul governo e promette collaborazione piena con i giudici spagnoli oggi.

La Guardia Civil si è presentata nella sede nazionale del Partito Socialista spagnolo a Madrid, in calle Ferraz, nell’ambito del cosiddetto caso Leire, un’inchiesta dell’Audiencia Nacional su presunte irregolarità legate a pagamenti, traffico di influenze e possibili condotte illecite. L’intervento degli agenti, secondo quanto riferito da fonti giudiziarie e dai media spagnoli, avrebbe avuto l’obiettivo di acquisire documentazione, file e materiale contabile riconducibile al partito.

L’indagine ruota attorno alla figura di Leire Díez, ex militante socialista, indicata come uno dei nomi centrali del fascicolo. Le verifiche avrebbero riguardato anche abitazioni e luoghi collegati ad alcuni ex dirigenti del Psoe e imprenditori, tra cui l’ex vicepresidente della Giunta dell’Andalusia Gaspar Zarrías, l’ex segretario di organizzazione Santos Cerdán e l’imprenditore Javier Pérez Dolset. Secondo le ricostruzioni diffuse in Spagna, gli accertamenti punterebbero a chiarire l’eventuale esistenza di pagamenti in contanti effettuati tra il 2017 e il 2024 per il rimborso di spese sostenute da dirigenti e dipendenti.

Il premier Pedro Sánchez, intercettato dai giornalisti durante la sua visita a Roma, ha precisato che l’intervento nella sede socialista sarebbe stato una “richiesta di informazioni” e non una perquisizione in senso stretto. Il capo del governo ha comunque riconosciuto la delicatezza della vicenda, assicurando piena collaborazione con la magistratura. “Se ci saranno irregolarità, agiremo con severità”, ha affermato, ribadendo che il partito “non ha nulla da nascondere”.

La vicenda si inserisce in una fase politicamente complessa per la Spagna, con l’opposizione del Partido Popular che torna a chiedere elezioni anticipate. Sánchez, però, ha respinto l’ipotesi, sostenendo che l’interesse generale del Paese sia oggi la stabilità istituzionale.